Troje izbodenih u uličnoj tučnjavi: Svi su uhićeni

Engleska policija uhitila je trojicu muškaraca koji su pronađeni s ubodnim ranama nakon navodne tučnjave u centru Manchestera u utorak navečer.

Svi su pronađeni ozlijeđeni u Pixadilly Gardensu oko 22 sata. Jedan je pronađen na mjestu incidenta s ubodnim ranama i prevezen u bolnicu.

Taj je dio grada bio blokiran navečer. Na terenu su osim policije bili pripadnici hitnih službi, a dignut je i policijski helikopter.

Policajci su u blizini pronašli drugoga, također s ubodnim ranama.

Nasilje na ulicama

Treći je mladić u dvadesetim godinama kasnije primljen u Kraljevsku bolnicu u Manchesteru s ubodnom ranom na leđima, prenosi Mirror.

Sva su trojica uhićena zbog sumnje u nasilno ponašanje, potvrdila je policija koja je pozvala svjedoke da im se jave kako bi pomogli u istrazi.

"Incidenti poput ovog su ozbiljni i mogu imati teške posljedice. Naši policajci neumorno rade u centru grada i diljem Velikog Manchestera kako bi se uhvatili u koštac s ovom vrstom prekršaja i osigurali sigurnost stanovnika. Bit ćemo neumoljivi u naporima da maknemo noževe s naših ulica", istaknuo je nadzornik policije Ian McNabb.