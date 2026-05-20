Španjolci oduševljeni Vuškovićem: 'Rođen je Kaiser! Dominirat će među najboljim braničima'

Luka Vušković odigrao je fenomenalnu sezonu u dresu HSV-a. Mladi je Splićanin zaludio klub i njegove navijače, a oduševio je i cijelu Bundesligu pa i šire.

Španjolski AS ga je prozvao Kaiserom, titulom koju je nekada nosio veliiki Franz Beckenbauer te istaknuo kako bi upravo 'Car Luka' trebao dominirati među svjetskim obrambenim igračima.

"Rođen je Kaiser! Mladi Luka Vušković sebi pronalazi mjesto među najboljim braničima na svijetu", napisao je najčitaniji španjolski sportski medij te ponudio čitateljima da izaberu idealnih 11 predstojećeg Svjetskog prvenstva od igrača koje su stavili u uži izbor.

Uz 19-godišnjeg Vuškovića su na stoperskim pozicijama puno iskusniji i poznatiji Dias, Van Dijk i Saliba.

No, upravo je to poanta teksta u kojem se ističe kako dolazi smjena generacija na obrambenim pozicijama, a predvodi je upravo hrvatski reprezentativac.

Postao senzacija

"Kakvog je samo stopera imao Hamburg u protekloj sezoni! Postao je jedna od senzacija Bundeslige. Njegova vrijednost porasla je na 60 milijuna eura u manje od godinu dana", piše AS.

Kroz cijelu sezonu Vušković je dobivao razne nagrade mjeseca, a za šlag na tortu proglašen je i za najboljeg igrača HSV-a ove sezone.

"Igrač sezone 2025./26. je naš hrvatski obrambeni bedem s talentom za postizanje golova i apsolutno revolucionarna osoba - Luka Vušković. Potpuno zasluženo!", napisali su iz HSV-a uz emotikon hrvatske zastave i stisnutih mišića te dodali:

"Čestitamo na naslovu i ovoj izvanrednoj sezonskoj izvedbi, Luka!"

Luka je sezonu u HSV-u proveo na posudbi iz Tottenhama, a još uvijek nije poznato gdje će točno igrati sljedeće sezone. Puno toga ovisi i o tome hoće li Tottenham ostati u ligi ili ispasti u Championship, a sam Luka je u nekoliko navrata naglasio kako bi jako volio ostati u HSV-u i odigrati sezonu s bratom Mariom kojem istječe suspenzija u studenom 2026. godine.

Trenutno je poznato samo da je od ljeta službeno ponovno igrač Tottenhama, ali dojam je kako će konačna odluka pasti najvjerojatnije po završetku Svjetskog prvenstva.