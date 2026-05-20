'Najgora noćna mora svakog roditelja': Mama provjerila monitor za bebe i užasnula se prizorom

Mnogi roditelji oslanjaju se na monitore za bebe kako bi mirnije spavali, no ponekad prizor koji ugledaju na ekranu može izazvati osjećaj koji je jedna majka opisala kao "najgoru noćnu moru svakog roditelja". Upravo to se dogodilo Journey Elaine kada je nedavno odlučila provjeriti kako spava njezino dijete, a scena ju je užasnula i potaknula raspravu koja je otkrila da se iza straha od paranormalnog krije i jedna mnogo stvarnija opasnost.

Jezivi prizor koji je prestravio majku

Journey je na TikToku podijelila snimku s monitora koja ledi krv u žilama. Očekujući da će vidjeti svoje dijete kako mirno spava, ugledala je nešto što ju je duboko uznemirilo. Na snimci se vidi kako iz mraka dječjeg krevetića sjaje dva oka, stvarajući prizor kao iz horor filma. U opisu videa napisala je kako su "oči na monitorima za bebe toliko jezive", a njezino je iskustvo potaknulo lavinu komentara drugih roditelja koji su se susreli sa sličnim strahovima.

Jedna je osoba komentirala: "Ne samo to, nego paničariš svaki put kad čuješ šuškanje ako je krevetić na kraju tvog kreveta." Sama Journey je priznala: "Slušanje njihovog pomicanja u snu izazivalo mi je toliku anksioznost da sam morala preseliti u drugu sobu kad je bio dovoljno star."

Efekt iza kojeg stoji znanstveno objašnjenje

Iako je prizor uznemirujuć, objašnjenje je zapravo vrlo jednostavno i tehničke je prirode. Oči na monitorima "sjaje" zbog infracrvene tehnologije koja se koristi za noćno snimanje. U mraku, kamera ispunjava sobu infracrvenim svjetlom, koje je nevidljivo ljudskom oku, ali ga kamera lako detektira. Kada dijete pogleda izravno u objektiv, njegove zjenice su proširene kako bi primile više svjetla. Zbog toga se infracrveno svjetlo odbija od visoko reflektirajuće mrežnice oka natrag u kameru.

Efekt je sličan "crvenim očima" na starim fotografijama s bljeskalicom, no kako infracrvene kamere snimaju crno-bijelo, oči izgledaju kao sablasno bijele ili sjajne točke.

Od duhova do hakera: Stvarna opasnost iz digitalnog svijeta

Dok se priče o sjajnim očima, sjenovitim figurama ili svjetlosnim kuglama mogu objasniti tehničkim i psihološkim čimbenicima, raste svijest o opasnosti koja je mnogo konkretnija. Stručnjaci ističu da su novi roditelji često pod stresom, neispavani i anksiozni, što ih čini podložnijima pogrešnom tumačenju vizualnih podražaja. Uz to, infracrvene kamere mogu zabilježiti čestice prašine ili insekte na način koji ljudski um interpretira kao nešto paranormalno.

Međutim, s porastom pametnih uređaja u kućanstvima, monitori za bebe povezani na internet postali su laka meta za hakere. Izvještaji iz posljednjih godina opisuju zastrašujuće slučajeve u kojima su nepoznate osobe preuzimale kontrolu nad monitorima, promatrale djecu, pa čak i razgovarale s njima putem ugrađenih zvučnika. Nedavno je otkriven i značajan sigurnosni propust koji pogađa više od milijun pametnih kamera, uključujući i monitore za bebe, a koji hakerima omogućuje pristup video prijenosu iz dječjih soba.

Kako zaštititi svoju obitelj?

Glavni uzroci ovakvih incidenata najčešće su slabe ili tvornički zadane lozinke, nesigurne kućne Wi-Fi mreže te neredovito ažuriranje softvera samog uređaja. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju da svaki uređaj spojen na internet predstavlja potencijalni rizik i savjetuju nekoliko ključnih koraka za zaštitu. Prije svega, ključno je koristiti snažne i jedinstvene lozinke za sam uređaj i za kućnu Wi-Fi mrežu. Gdje god je to moguće, preporučuje se omogućiti dvofaktorsku autentifikaciju. Također je važno redovito ažurirati softver (firmware) kamere i rutera kako bi se zakrpale poznate sigurnosne rupe. Kao odgovor na rastuću zabrinutost, sve su popularniji modeli monitora koji ne koriste Wi-Fi, već rade na zatvorenom sustavu s ograničenim dometom (FHSS tehnologija), što drastično smanjuje rizik od vanjskog pristupa.

Tržište dječjih monitora nezaustavljivo raste, no s napretkom tehnologije rastu i izazovi. Dok jezivi prizori sjajnih očiju imaju jednostavno objašnjenje, stvarna noćna mora modernog roditeljstva postala je mogućnost da netko nepoznat promatra njihovo dijete. Zbog toga je danas, više nego ikad, važno da roditelji budu informirani i poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurali digitalnu sigurnost i privatnost svojih najmlađih.

