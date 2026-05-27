Jeza na suđenju u Austriji! Sirijac koji je nožem ubio dječaka: 'Opet bih to napravio da mogu!'

Sirijski Kurd, izbjeglica u dobi od 24 godine, kojemu je u srijedu počelo suđenje za smrtonosni napad nožem u austrijskom gradu Villachu, rekao je na sudu da bi ponovno ubio kada bi mu se pružila prilika, izvijestili su austrijski mediji koji prate suđenje.

Optuženik, čije ime nije objavljeno, uhićen je odmah nakon što je u veljači prošle godine džepnim nožem ubio 14-godišnjeg dječaka i ranio petero ljudi u južnom gradu Villachu.

Priznaje da je izveo napad i prisegnuo na vjernost Islamskoj državi.

'Munjevita radikalizacija'

Tužiteljstvo je na sudu u Klagenfurtu navelo da je prošao kroz "munjevitu radikalizaciju” na TikToku, što je iznenadilo čak i njegova brata, prenose mediji sa suđenja.

Na pitanje predsjedajućeg suca, postavljeno preko tumača, bi li ponovno počinio zločin da mu se pruži prilika, optuženik je kimnuo glavom, izvijestili su mediji, uključujući nacionalnu televiziju ORF i novinsku agenciju APA.

Optužen je za ubojstvo, pokušaj ubojstva i kaznena djela povezana s terorizmom, a ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna doživotnog zatvora.

Optuženik je malo toga rekao prvog dana suđenja, na kojemu su bile na snazi iznimne sigurnosne mjere, uključujući njegovo smještanje iza zaštitnog paravana. Sud je novinarima zabranio unošenje elektroničke opreme u sudnicu.

Drugi smrtonosni napad

Riječ je o drugom smrtonosnom napadu islamističkih militanata u Austriji nakon što je u studenome 2020. godine naoružani napadač u Beču ubio četvero ljudi i ranio 22 prije nego što ga je policija ubila.

Suđenje u Villachu, koje bi trebalo trajati do četvrtka, podudara se sa suđenjem 21-godišnjaku optuženom za planiranje islamističkog napada na koncert Taylor Swift u Beču 2024. godine, koji je spriječen u posljednji trenutak.

Optuženik na tom suđenju, Beran A., izjasnio se krivim po optužbama koje se odnose na taj planirani napad, ali ne i po drugima koje se tiču odvojenog navodnog plana. Presuda u tom slučaju također se očekuje u četvrtak.