Za ubojstvo Aleša ni sedam godina zatvora: Odvjetnik optuženika iznenadio izjavom

Okružni sud u Novom mestu osudio je Samirea Šiljića, optuženog za uzrokovanje smrti 48-godišnjeg Aleša Šutara iz Novog Mesta, na šest godina i devet mjeseci zatvora, piše 24ur.com.

Za Šutarovu smrt, koju je Šiljić već priznao, osuđen je na šest godina i tri mjeseca zatvora. Međutim, budući da je 21-godišnjak već imao dvije uvjetne osude, jednu za nanošenje lakših tjelesnih ozljeda i drugu za oštećenje tuđe imovine, sud je ukinuo te dvije osude i izrekao jedinstvenu kaznu od šest godina i devet mjeseci zatvora.

"Iskreno mi je žao zbog onoga što se dogodilo. Žalim zbog onoga što sam učinio i uvijek ću žaliti“, rekao je optuženik prije presude koju je izrekao sudac Okružnog suda u Novom Mestu Peter Žnidaršič. U obrazloženju presude, sudac je rekao da je prilikom izricanja kazne bio vezan sporazumom između tužiteljstva i optuženika. Po njegovom mišljenju, sporazum slijedi sudsku praksu, iako bi kazna možda bila nešto niža da slučaj nije bio toliko medijski odjeknuo, rekao je. Međutim, da je suđenje započelo i da je optuženik proglašen krivim, izrekao bi približno istu kaznu, dodao je.

Sudac ne sumnja da je Šiljić pravi počinitelj

Prihvatio je priznanje krivnje jer ga potvrđuju dokazi, te stoga ne sumnja da je Šiljić pravi počinitelj. "Imamo cijelu hrpu svjedoka. Šest ih je reklo da je Šiljić taj koji je dotrčao, udario Šutara i otišao", rekao je. Sudski vještaci potvrdili su da se radilo o vrlo snažnom udarcu, dodao je.

Budući da Šiljić nema primanja i da će sljedećih nekoliko godina biti u zatvoru, sudac ga je, na zahtjev njegovog branitelja Dušana Medveda, oslobodio troškova postupka i produžio mu pritvor do pravomoćnosti presude, na koju se još uvijek može uložiti žalba. Medved je već podnio sudu zahtjev da Šiljić započne s izdržavanjem zatvorske kazne prije pravomoćnosti presude.

Tužiteljica Nada Črnugelj u svojoj je završnoj riječi rekla da je prilikom predlaganja visine kazne kao olakotnu okolnost uzela u obzir mladost optuženika, naime da ima 20 godina, te uzbuđenje "zbog određenih okolnosti" sa Šutarove strane. Također je uzela u obzir činjenicu da se radilo samo o jednom udarcu šakom u lice, što obično ne završava tako tragično kao u ovom slučaju.

'Sve bi se mirno završilo da se Šutar agresivnim verbalnim ponašanjem...'

Otegotne okolnosti bile su Šiljićeva kaznena evidencija te činjenica da je kazneno djelo počinio tijekom probnih rokova dviju uvjetnih osuda i dok je bio na slobodnom otpustu iz Kazneno-popravnog zavoda Radeče. Otegotnom okolnošću smatrala je i to što je Šiljić djelo počinio na javnom mjestu u prisutnosti nekoliko desetaka ljudi i zaštitara, te da je nakon incidenta pobjegao.

Šiljićev branitelj Medved u svojoj je završnoj riječi ponovio da optuženik žali zbog čina, ali je ipak procijenio da krivnja nije u potpunosti na njegovoj strani te da se radilo i o spletu nesretnih okolnosti. "Incident je mogao završiti kao obična tučnjava, budući da se radilo o trenutnom i nepromišljenom činu, potaknutom adrenalinom, kada je optuženik samo želio pomoći i zaštititi svog rođaka, a istovremeno i prijatelja, koji je ušao u sukob s pokojnim Šutarom“, rekao je.

Po njegovim riječima, unatoč poštovanju prema pokojniku, također je nemoguće zanemariti činjenicu da je Šutar izazvao incident. "Zabava u baru u to je vrijeme završavala i sve bi se mirno završilo da se Šutar svojim pomalo agresivnim verbalnim ponašanjem nije potukao s optuženikovim rođakom. Stvar bi se možda drugačije odvijala da Šutar nije imao određene tvari u svom sustavu“, rekao je. Sudac se, međutim, nije složio, rekavši da udarac nije bio toliko jak i da je moglo drugačije završiti. "Stručnjaci su zaključili da se radilo o snažnom udarcu. Dakle, nije se radilo samo o obrani ili natezanju“, upozorio je.