Brat Aleša Šutara kojeg su Romi ubili u Novom Mestu: 'Ovo se nikad nije smjelo dogoditi...'
Prijatelji i susjedi ubijenog muškarca u Novom Mestu, na mjestu tragedije, opraštaju se od svojeg sugrađana
Slovenija je na nogama, građani bijesni i u šoku, a sve zbog okrutnog ubojstva oca u Novom Mestu koji je pretučen do smrti kada je pokušao zaštiti sina od skupine Roma.
U noći s petka na subotu ispred kafića Lokal Patriot pretučen je 48-godišnji Aleš Šutar. Stigao je na poziv sina kojem je prijetila skupina Roma i zamolio ga da dođe po njega. Čim je stigao, skupina ga je napala.
Cijeli grad žaluje, a jugoistok Slovenije sada čuva specijalna policija dok političari najavljuju da će se napokon suočiti s problemom Roma u tom dijelu zemlje.
'To se nikad nije smjelo dogoditi'
Prijatelji i susjedi ubijenog muškarca u Novom Mestu, na mjestu tragedije, opraštaju se od svojeg sugrađanina. Dirljivom porukom na društvenim mrežama od svog brata oprostio se i Janez Šutar.
"Ovo je slika s Triglava, na koji ne bi otišao da nije bilo tebe. Uvijek si bio moj najveći oslonac, moj uzor i moj najbolji prijatelj. Svaki smo dan bili u kontaktu, ako se nismo vidjeli, čuli smo se. Uvijek sam zvao tebe, jer si znao slušati i savjetovati. Jako mi nedostaješ, brate. Iza tebe je ostala velika praznina i bol, jer te više nema, i jer se to nikada nije smjelo dogoditi", napisao je njegov brat.
