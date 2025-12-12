Mladić osumnjičen za ubojstvo Aleša pušten iz pritvora: Mučan slučaj se zakomplicirao

Sud je u petak iz pritvora pustio mladića (21) osumnjičenog za napad na Aleša Šutara (48) iz Novog Mesta u Sloveniji nakon kojeg je i preminuo od zadobivenih teških ozljeda, doznaje 24ur.com.

Osumnjičenik se od kraja listopada nalazio u pritvoru, a istraga se u međuvremenu zakomplicirala jer slovensko tužiteljstvo i dalje čeka nalaz obdukcije o uzroku smrti i nije ni podiglo optužnicu.

Oprečni iskazi

Odvjetnik osumnjičenog pozvao se na izjave svjedoka koje navodno nisu bili jednoglasne oko pitanja tko je udario Šutara. Iskazi se razlikuje, a najmanje pet svjedoka tvrdi da su posumnjali na pogrešnu osobu te da je Šutara udario netko drugi iz skupine, navodno rođak osumnjičenog.

Podsjetimo, Šutar je ubijen krajem listopada kada je ispred kafića došao obraniti svojeg sina od skupine Roma, koja ga je napala čim je stigao. Nakon ubojstva dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavke.