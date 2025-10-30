Posljednja šetnja s ubijenim Alešom: 'Ovi žuti gerberi su otišli s njim u vječnost'

Kad su se prošle subote na društvenim mrežama počele pojavljivati ​​objave: "Aco, Aco, ne Aco", Luka iz okolice Novog Mesta nazvao je svog prijatelja Robija da ga pita o kome pričaju. "Koliko Ace poznaješ? Naš Aco", čuo je odgovor koji mu je slomio srce. I ne samo njegovo, već je slomio srce Novog Mesta i Dolenjske. Jer Aco, od kojeg su se danas posljednji put oprostili, bio je zaista njihov. Aco je pripadao svima, piše 24ur u svojem In memoriamu za ubijenog Aleša Šutara.

U proteklih nekoliko dana, koji su grad uz rijeku Krku obavili neopisivom tugom, teško je bilo pronaći prijatelja, poznanika ili kolegu iz ovog dijela Slovenije koji nije znao čiji je život tragično završio nakon napada ispred noćnog kluba.

"Aco je bio svugdje, ali najčešće na Glavnom trgu, u baru gdje je radio. Kuhao je kavu uglednicima i običnim građanima. Uvijek je bio tu, kao inventar, nasmijan, s toplim osmijehom", rekli su.

Novo Mesto na nogama

Bio je tamo i u kolovozu 2021., kada se izvještavalo o polufinalu košarke na Olimpijskim igrama u Novom mestu, a fotograf 24ur je slučajno uhvatio njegove reakcije na utakmicu koja se nije odvijala prema slovenskim željama.

"Cijelo Novo Mesto ga je poznavalo. I zato se Novo Mesto diglo", objasnio je u utorak navečer, dobre četiri godine kasnije, na istom mjestu Luka, koji je Aleša Šutara osobno poznavao 25 ​​godina.

"Bio je čovjek koji ne bi ni mrava zgazio, obiteljski čovjek. Niste čuli ni jednu psovku iz njegovih usta, nikome nije želio zlo, tako miran čovjek. To je već pokazalo sudjelovanjem na bdjenju uz svijeće i sada na skupu. Pogrešna osoba je doživjela ono što je doživjela. Nadam se da će se od ovoga nešto promijeniti", rekao je Luka sa suznim očima.

'Dosta je bilo'

Središnji trg Novog Mesta bio je ispunjen mnoštvom od više od 10.000 ljudi. U međuvremenu, u gradskoj vijećnici održavala se izvanredna općinska sjednica kojoj je prisustvovao i politički vrh države, a ispred se održavao prosvjedni skup pod sloganom "Dosta je bilo".

Općina Novo Mesto istaknula je da napad, u kojem je poginuo njihov 48-godišnji sustanar, dokazuje da se problem Roma, na koji već dugo upozoravaju gradonačelnici općina jugoistočne Slovenije i Posavja, primjetno pogoršava, a država nije poduzela ništa.

Stanovnici su se pridružili poruci općine sloganom #vsismolahkoAco, koji su istaknuli na plakatima obješenim u izlozima i ogradama diljem trga. Također je otisnut na crnim majicama i kapama u zamjenu za donacije. Sudionici skupa su tog dana zgrabili 1300 majica i 400 kapa, a do danas je naručeno još 300 majica.

Posljednja šetnja

Tada su htjeli upozoriti da se ista stvar može dogoditi bilo kome od njih, a na današnjem ispraćaju, đakon Matic Vidić, koji radi s Romima iz Novog Mesta također je poznavao pokojnika, istaknuo je još jedan aspekt ovog mota. Da svatko može biti Aco zbog svog srca, jer je svakoga poštovao, u svakome tražio dobro i za svakoga je odvajao vrijeme.

"Gomila ga je slušala, njegovi prijatelji još uvijek nisu mogli vjerovati da će s njim krenuti na posljednju šetnju. Još ih je više pristizalo od podneva kako bi izrazili sućut njegovim voljenima. Prije posljednjeg oproštaja, Tomaž je sa suzama u rukama držao buket žutih gerbera, obuvši stare 'all-star' cipele koje mu je Aco nekoć poklonio. Svaki od grupe, u kojoj je bio i Luka, uzeo je po jedan, koji su potom sa svojim dragim prijateljem poslali u vječnost", zaključuje 24ur u svom tekstu.

