Slovenija se oprostila od ubijenog Aleša Šutara: Rijeke ljudi na pogrebu u Novom Mestu

Na groblju Srebrniče u Novom Mestu brojni su se oprostili od 48-godišnjeg Aleša Šutara koji je preminuo nakon napada prošle subote. Uz izraze tuge i sjećanja na preminulog, mogli su se čuti i pozivi na mir, poštovanje i dijalog, javlja 24.ur.

Ožalošćeni su se u mrtvačnici na groblju počeli okupljati već u 12 sati, kada je stigla urna s posmrtnim ostacima. Do 15 sati, kada je započeo sprovod, velik broj ljudi došao je odati posljednju počast pokojniku.

Foto: Luka Kotnik, 24ur

Na početku crkvenog obreda okupljenima se obratio novomeški đakon Matić Vidić, koji radi s novomeškim Romima i poznavao je pokojnog. Prisjetio se kako su se u subotu, nakon tragičnih događaja ispred kluba LokalPatriot, okupili na molitvi u nadi za čudo.

"Do čuda kakvog smo priželjkivali nije došlo, ali se dogodilo drugo čudo, kada je nastao slogan Svi možemo biti Aco", rekao je Vidić. Biti poput Ace, kako su ga zvali, težak je zadatak, dodao je, jer je on poštovao svakoga, u svima tražio dobro i uvijek imao vremena za druge, 'što je danas gotovo nemoguće'.

'Zauzmite se za mir, poštovanje i dijalog'

Tijekom obreda pročitane su i riječi predsjednika Slovenske biskupske konferencije i novomeškog biskupa Andreja Sajeta, koji je napisao da je događajem bio duboko potresen. U poruci je odlučno osudio nasilje koje je preminuli doživio, kao i svaku drugu pojavu nasilja, 'koje se posljednjih mjeseci na širem području Dolenjske, nažalost, pojačava i ugrožava mir te suživot među ljudima'.

"Svima stavljam na srce da se suzdrže od svakog oblika nasilja, da se zauzmu za mir, poštovanje i dijalog. Samo međusobnim razumijevanjem i molitvom možemo pridonijeti rješavanju teških problema te graditi zajednicu suživota i povjerenja", napisao je Sajet.

Od poznatijih osoba na sprovodu su bili predsjednik SDS-a Janez Janša i predsjednica Vijeća NSi-a Vida Čadonič Špelič, inače Novomeščanka.

Foto: Luka Kotnik, 24ur

Kako neslužbeno doznaje STA, premijer Robert Golob pokojnom se poklonio u utorak nakon izvanredne sjednice novomeškog gradskog vijeća, kada je ispred lokala u kojem se dogodio tragični događaj zapalio svijeću. Predsjednica države Nataša Pirc Musar pokojnom će, kao i svim žrtvama nasilja, odati počast u subotu, 1. studenoga, tijekom posjeta Novom mestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenci donose radikalne mjere protiv nasilnih Roma: 'Nadam se da Aco nije umro bez veze'