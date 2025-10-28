Slovenija na nogama! Prepune ulice Novog Mesta zbog smrti Aleša Šutara, pogledajte prizore

Prosvjedni skup na Glavnom trgu u slovenskom Novom Mestu okupio je stotine ljudi. Na početku je održana minuta šutnje za preminulog Aleša Šutara, nakon čega su se i na prosvjedu uključili u prijenos sjednice Gradskog vijeća. Dok su gledali početak sjednice gomila je vikala: 'Aco, Aco!'

Izvanredna sjednica općinskog vijeća koju je sazvao gradonačelnik Gregor Macedoni zbog pogoršanja sigurnosne situacije na jugoistoku Slovenije. Iz Ljubljane dolazi i premijer Robert Golob s četiri ministra. Na sjednici će sudjelovati i 25 gradonačelnika iz jugoistočnih općina. Smrt Aleša Šutara, kojeg je brutalno napao 21-godišnji pripadnik romske zajednice, potresla je cijelu zemlju.

U fotogaleriji pogledajte prosvjed bijes i tugu u Novom Mestu