Slovenija dobiva 'Šutarov zakon'. Premijer otkrio sve detalje obračuna s nasiljem i bandama

Slovenski premijer Robert Golob predstavio je u utorak na sjednici gradskog vijeća Novog Mesta paket mjera za poboljšanje sigurnosti i obračun s kriminalom, objedinjenog u takozvani Šutarov zakon, nazvan po ugostitelju Alešu Šutaru koji je tijekom vikenda nasmrt pretučen dok je pokušao obraniti sina.

"Zakon će se zvati Šutarov zakon, da nikada ne zaboravimo prekretnicu koja je natjerala državu da se drugačije počne odnositi prema nasilju. Da ljudska prava, kada su na štetu drugih, ne mogu biti jedino spasonosno pravilo i vrijednost", poručio je Golob, a citirao ga je 24ur.com.

Ubijenog Aleša Šutara pretukla je skupina Roma oko 2,30 ujutro u subotu, nakon što je stigao po sina kojemu su ranije prijetili.

Predložene "radikalne mjere", odnosno zakon doticat će se pitanja sigurnosti, kaznene i socijalne politike.

Veće ovlasti policije, obračun s recidivistima

Golob je najavio znatno veće ovlasti policije. "Imat će ovlaštenje za ulazak i provođenje racija te kontrolu ugroženih i sigurnosno rizičnih područja". kazao je dodavši da im cilj nije loviti pojedince, već uspostaviti red i mir u određenim područjima i iskorijeniti oružje, drogu i imovinu sumnjiva podrijetla.

Najavio je i radikalno oštrije kazne za počinitelje ponovljenih kaznenih djela i prekršaja.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć bit će ograničeno ako je počinitelj ponovio prekršaj ili kazneno djelo. Izmjenom Kaznenog zakona ukinut će se kazneni progon po zahtjevu za pojedinačna kaznena djela pa će tužiteljstvo pokretati kazneni progon po službenoj dužnosti.

Predloženo je i povećanje kazni za zločine iz nasilja, posebno se fokusirajući na nasilje u koje su uključene bande.

Golob je najavio i socijalnu pomoć za povratnike te planove za ukidanje dječjeg doplatka za maloljetne majke. "Ne možemo poticati maloljetne djevojčice da rađaju. Ne smijemo poticati financijski model koji djevojčice odvlači od normalnog života u ropsko u romskim naseljima", istaknuo je na sjednici.

Procedura za usvajanje

Predloženi zakon trebao bi biti donesen do kraja studenog, a u njemu je predviđeno lakše i brže oduzimanje imovine nepoznatog podrijetla.

Istražni sudac u Novom Mestu odredio je u ponedjeljak pritvor 21-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo. Napad se dogodio u subotu rano ujutro ispred bara kada je počinitelj udario 48-godišnjeg muškarca toliko snažno da je pao na tlo i umro od posljedica ozljeda u bolnici. Napadnuti muškarac (48) ondje je došao po sina koji ga je nazvao je mu je prijetila skupina Roma, prenijeli su slovenski mediji.

Napadač je kao maloljetnik bio registriran za imovinski kriminal i kaznena djela s elementima nasilja, uključujući seksualno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi STA.

