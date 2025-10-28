Incident u Novom Mestu, na prosvjedu se pojavili mladići u fantomkama: 'Izvikivali su ekstremističke poruke'

BIJES NA ULICAMA /

Tisuće prosvjednika iz cijele Slovenije na Glavnom trgu u Novom Mestu tri dana od brutalnog ubojstva ugostitelja koji je nasmrt pretučen kad je došao obraniti sina od skupine Roma. Svi s istim ciljem, traže od vlasti vraćanje sigurnosti u njihov grad.

U Novom Mestu još uvijek traje prosvjed, kojeg prati ekipa RTL-a Danas koja se uživo javila iz Slovenije.

Naša reporterka navodi da se, prema procjenama, na prosvjedu okupilo deset tisuća ljudi. "Oni već više od dva sata slušaju uživo sjednicu Gradske skupštine gdje načelnici iznose svoje probleme. Burne su reakcije", navodi.

Sve prolazi bez incidenata, iako je kružila informacija da bi skupina Roma mogla doći na prosvjed. "Sve je puno policije, a jedini incident koji se dogodio je kada je skupina mladića s fantomkama na glavama uzvikivala ekstremističke poruke i govor mržnje prema romskoj zajednici", navela je reporterka