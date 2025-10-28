AGONIJA TRAJE GODINU DANA /

Hrabra majka pustila suzu pred kamerama nakon što su joj vršnjaci pretukli sina

Novi šokantan slučaj vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Učenika osmog razreda tukli su šakama po glavi, a onda mu i glavom lupali o umivaonik i zid - svjedočanstvo je hrabre majke koja je stala pred naše kamere. 

Umjesto dječje igre i smijeha - pred zagrebačkom školom - policija. Na teren su izašli nakon javnog apela zabrinute majke - čiji je sin jučer oko 17 sati postao - nova žrtva vršnjačkog nasilja. 

Više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.10.2025.
19:16
RTL Danas
NasilješkolaVršnjačko NasiljeDječakPremlaćivanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx