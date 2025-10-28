Hrabra majka pustila suzu pred kamerama nakon što su joj vršnjaci pretukli sina

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AGONIJA TRAJE GODINU DANA /

Novi šokantan slučaj vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Učenika osmog razreda tukli su šakama po glavi, a onda mu i glavom lupali o umivaonik i zid - svjedočanstvo je hrabre majke koja je stala pred naše kamere.

Umjesto dječje igre i smijeha - pred zagrebačkom školom - policija. Na teren su izašli nakon javnog apela zabrinute majke - čiji je sin jučer oko 17 sati postao - nova žrtva vršnjačkog nasilja.

