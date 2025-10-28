NOVI STRAVIČNI SLUČAJ /

Pitali smo vas kako zaustaviti maloljetničko nasilje? 'Puno strože kazne'

Unatoč osudama maloljetničkog nasilja koje stižu sa svih strana, nasilje među maloljetnicima se opet dogodilo u jednoj zagrebačkoj školi gdje su, sumnja se, dva dječaka viših razreda pretukla vršnjaka u WC-u.  U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas:"Kako zaustaviti maloljetničko nasilje u školama i oko njih?" Neki od vas smatraju da, roditelji trebaju itekako odgovarati, neki su za puno strože kazne, a neki kažu da škola ponovno mora postati odgojno obrazovna ustanova.

 

28.10.2025.
17:07
RTL Danas
