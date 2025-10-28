I lampaši i svijeće otišli u nebo: Kako su Svi sveti u tri godine poskupjeli 100 posto!

SVETA INFLACIJA /

Jedan lampion prošle godine stajao je 1,19 eura, a danas u istoj trgovini, iste crvene boje, isti taj u obliku srca, iste veličine košta 2,49. Više od 100 posto poskupjeli su lampaši koje ovog tjedna svi trebamo kad idemo na groblje. Kao i cvijeće: tri ruže koje biste prije tri godine platili šest eura, danas ćete platiti 100 posto više, barem 12 eura. S time da službeni kalkulator inflacije kaže da je ona u periodu od 3 godine 12 posto. Više o svetoj inflaciji u prilogu.