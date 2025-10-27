Direkt u Novom Mestu razgovarao s prijateljem ubijenog: 'Bijesan sam jer svi šute!'

Je li se okrutno ubojstvo moglo spriječiti? Je li država napravila dovoljno? Pitaju se danas naši susjedi Slovenci nakon što je u subotu navečer ubijen Aleš Šutar. Omiljeni ugostitelji, lokalni DJ, došao je u kafić pomoći sinu kojem su prijetili nasilnici. Na kraju su ga isti ti nasilnici nasmrt prebili bokserom.

Ubojice su Romi, a stanovnici Novog Mesta već neko vrijeme upozoravaju da se osjećaju nesigurno. Samo u posljednja 4 mjeseca romske bande napadale su više puta: prebili su gradonačelnika, jednog poljoprivrednika i policajku. Građani će sutra prosvjedovati, a prijatelj ubijenog Aleša kaže da to nije prosvjed protiv Roma, nego protiv države

Od Aleša Šutara, koji je došao braniti svog sina od bande nasilnika, oprašta se i njegov prijatelj Primož Polak. Zajedno su u kafiću radili 20 godina. Ubijen je jedan od najboljih ljudi koje je poznavao, kaže za Direkt.

"Sve što smo radili, radili smo skupa. Brat, prijatelj. Suradnik. Ne zanam šta, sve." Dobar čovjek je bio? "Dobar je vrlo skromna riječ", kaže Polak.

Tuga se pretvorila u bijes

Početna tuga u kafiću u kojem je Aleš radio, pretvorila se ogorčenost i bijes. Tragična smrt mora biti prekretnica, poručuju prijatelji.

"Ja sam bijesan, bijesan sam što mi je prijatelj umro. Bijesan sam zbog toga. Bijesan sam zbog toga što svi šute, što ti država može samo da uzima porez, može da ti uzme život. Možeš davati državi, a sigurnosti nema", kaže.

Za ubojstvo je osumnjičen Sabrijan Jurković. 21-godišnji Rom koji je otprije poznat policiji zbog nasilja i seksualnog zlostavljanja maloljetnika. U istražnom je zatvoru, ali brani se da nije kriv.

Skupina kojoj je, čini se, pripadao godinama je terorizirala grad, no nitko nije napravio ništa, upozoravaju građani. Okretanje glave dovelo je do toga da problematični maloljetnik postane osumnjičeni ubojica.

U samo par mjeseci napadnut je župan i policajka. Romska banda prebila je jednog farmera, napali su jednu srednjoškolku, jednom čovjeku upali u kuću i ubili svinje.

Žiga iz Novog Mesta kaže: "Ne može se hodati u miru po gradu, svi se boje. Nitko ne može pustiti svoju djecu da idu sama. Čak i ako raditi u ugostiteljstvu, bojite se kada radite sami."

I kobne noći nije to bila jedina tučnjava. Problematični mladići pretukli su i jednog mladića čije su krvave slike zgrozile javnost, ipak policija ih je pustila.

Višegodišnji problemi s Romima

Problemi s Romima u gradu koji ima oko 23 tisuće stanovnika traju godinama, potvrđuje nam đakon u romskom naselju. Na rubovima grada nalazi se jedno od najvećih takvih naselja u Sloveniji u kojem je vrlo visoka nezaposlenost.

"Ima 800 ljudi, to je naselje Žabjak- Brezje i tamo radi samo 12 ljudi. Svi drugi ne rade jer se ne isplati. Više dobiju novaca kad ne rade nego kad rade. Tako da to je osnovni problem", kaže.

A onda u takvim uvjetima raste kriminal, upozorava. Destrukcija kojom se sustav očito godinama nije bavio, sada je prelila čašu. Dva ministra su dala ostavku, za sutra se najavljuje veliki prosvjed.

Država najavljuje paket mjera u borbi protiv bandi. Stanovnici Novog Mesta očekuju konkretne mjere i kazne za odgovorne. Uoči velikog prosvjeda, prijatelj ubijenog poziva sve da poruče odgovornima da je dosta. I to bez incidenata!

"Molim da ne dođe do toga. Sada sve je toliko napeto oko nas. Znači kod nas, u nas. Da ne smije do toda doći. Sutra je protest protiv države, ne protiv njih (Roma)", kaže Polak.

Tiha većina u grad koji je dugo živio u strahu sutra će biti glasna. Noći u Novom Mestu bile su opasne godinama, to se mora početi mijenjati već od sutra.