Ovo je muškarac (21) osumnjičen za ubojstvo Slovenca koji je došao obraniti svog sina

Osumnjičenik (21) koji je ispred bara Lokalpatriot u Novom Mestu na smrt pretukao 48-godišnjeg Aleš Šutara priveden je istražnom sucu Okružnog suda u Novom Mestu u ponedjeljak, prenosi 24ur.com. Sumnjiči se za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom. Sudac ga je ispitao, a zatim odredio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Nije priznao krivnju.

Uhićeni je pripadnik romske zajednice, podrijetlom iz općine Šentjernej. Njegovo ime i fotografiju s društvenih mreža objavile su Slovenske novice. Riječ je o Sarbijanu K. Na profilu mu piše da radi za rusku mafiju.

Policajci Policijske uprave Novo Mesto podnijeli su protiv njega kaznenu prijavu zbog nanošenja osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnim ishodom, što nosi kaznu od pet do 15 godina zatvora.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Određen mu je pritvor

U ponedjeljak u 12.30 sati, na temelju svih nalaza, doveden je na Okružni sud u Novom Mestu s kaznenom prijavom, dodaju 24ur.com. Određen mu je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Šutara je u subotu ispred puba Lokalpatriot, kamo je došao po sina, navodno napala skupina mladih Roma, ali jedan udarac navodno je bio koban za njega.

Prema riječima načelnika Operativno-komunikacijskog centra policije Novo Mesto, Jože Piletiča, 21-godišnjak je i dalje jedini osumnjičenik za tragični događaj. Policija i dalje intenzivno istražuje i prikuplja informacije te pregledava sve dostupne video snimke. Ako se pojavi još neka osoba za koju utvrde da je sudjelovala u napadu, i ona će biti privedena.

Ostavke na vrhu

Matjaž Štern, pomoćnik načelnika Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Novo Mesto, u nedjelju je u izjavi za javnost rekao da je policija 25. listopada, nedugo nakon 14.30 sati, obaviještena o incidentu u kojem je muškarac ozlijeđen na javnom mjestu u Rozmanovoj ulici u Novom Mestu. Operativno-komunikacijski centar odmah je uputio policiju na mjesto događaja. 48-godišnjak je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, gdje je u večernjim satima preminuo od teških ozljeda. Policija i kriminalistički istražitelji odmah su započeli intenzivnu kriminalističku istragu, koja ih je istog dana dovela do 21-godišnjeg osumnjičenika, koji je priveden i zadržan.

Na novinarsko pitanje ima li 21-godišnjak kriminalnu prošlost, Štern je odgovorio da ga policija nije procesuirala kao punoljetan, već je bio registriran kao maloljetnik za određena kaznena djela, i to imovinska kaznena djela i dva kaznena djela s elementima nasilja, od kojih je jedno bilo spolni napad na osobu mlađu od 15 godina.

Javnost u Novom Mestu i drugdje u zemlji je šokirana, a događaj je izazvao i političke preokrete. Ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar i ministrica pravosuđa Andreja Katič podnijeli su ostavke, a oporba poziva cijelu vladu na ostavku.

Premijer Robert Golob najavio je radikalne mjere. Očekuje se da će biti predstavljene na izvanrednoj sjednici općinskog vijeća Novog Mesta u utorak.

POGLEDAJTE VIDEO: Izvanredno stanje u Sloveniji: Dvoje ministara dalo ostavke zbog ubojstva oca