STRAVIČAN NAPAD /
Rom koji je do smrti pretukao muškarca izlazi pred suca: Evo kakva mu kazna prijeti
Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati
Nakon stravičnog ubojstva 48-godišnjeg oca u slovenskom Novom Mestu, 21-godišnji osumnjičenik u ponedjeljak izlazi pred suca istrage.
Vijest je odjeknula i u Hrvatskoj zbog dvije ministarske ostavke, prakse koja kod nas gotovo da i ne postoji.
Zato vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" pitamo "Zašto političari u Hrvatskoj rijetko daju ostavke zbog političke odgovornosti?".
Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.
POGLEDAJTE VIDEO: Izvanredno stanje u Sloveniji: Dvoje ministara dalo ostavke zbog ubojstva oca