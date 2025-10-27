'PITAMO VAS' /

Zašto političari u Hrvatskoj rijetko daju ostavke zbog političke odgovornosti?

Foto: Sanjin Strukic/pixsell/ilustracija

Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati

27.10.2025.
13:14
Erik Sečić
Sanjin Strukic/pixsell/ilustracija
Nakon stravičnog ubojstva 48-godišnjeg oca u slovenskom Novom Mestu, 21-godišnji osumnjičenik u ponedjeljak izlazi pred suca istrage. 

Vijest je odjeknula i u Hrvatskoj zbog dvije ministarske ostavke, prakse koja kod nas gotovo da i ne postoji.

Zato vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" pitamo "Zašto političari u Hrvatskoj rijetko daju ostavke zbog političke odgovornosti?".

Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Izvanredno stanje u Sloveniji: Dvoje ministara dalo ostavke zbog ubojstva oca

