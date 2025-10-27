STRAVIČAN NAPAD /

Rom koji je do smrti pretukao muškarca izlazi pred suca: Evo kakva mu kazna prijeti

Rom koji je do smrti pretukao muškarca izlazi pred suca: Evo kakva mu kazna prijeti
×
Foto: 24ur.com

Osumnjičenik je prijavljen za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom

27.10.2025.
8:47
Erik Sečić
24ur.com
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Slovenski premijer Robert Golob najavio je da će Vlada započeti s pripremom radikalnih mjera za veću sigurnost nakon stravičnog napada u kojem je život izgubio 48-godišnji muškarac, objavio je u ponedjeljak 24ur.com.

Golob je rekao da će mjere biti predstavljene u Državnom zboru, a premijer će parlament također obavijestiti o ostavkama ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara nakon čega će krenuti u potragu za njihovim zamjenama.

POGLEDAJTE VIDEO: Izvanredno stanje u Sloveniji: Dvoje ministara dalo ostavke zbog ubojstva oca

Osumnjičenik izlazi pred suca

Podsjetimo, dvoje ministara dalo je ostavku nakon što je 48-godišnjak umro u noći na nedjelju u napadu ispred noćnog kluba u Novom Mestu. Horor je počeo nakon što ga je nazvao sin i rekao da mu prijeti skupina muškaraca.

Nakon što je stigao do mjesta događaja, napala ga je i pretukla skupina Roma. Izgubio je puls i kasnije preminuo, iako su ga djelatnici Hitne pomoći pokušali reanimirati. 

Policija je uhitila osumnjičenog 21-godišnjaka koji će tijekom ponedjeljka stići pred istražnog suca. Kazneno je prijavljen za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom, za što je propisana kazna od tri do 15 godina zatvora. 

POGLEDAJTE VIDEO: Split u šoku zbog napada na Bačvicama: 'Oni su molili mlade da prestanu tući starca?! Grozno'

SlovenijaNapadRomi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVIČAN NAPAD /
Rom koji je do smrti pretukao muškarca izlazi pred suca: Evo kakva mu kazna prijeti