Rom koji je do smrti pretukao muškarca izlazi pred suca: Evo kakva mu kazna prijeti

Slovenski premijer Robert Golob najavio je da će Vlada započeti s pripremom radikalnih mjera za veću sigurnost nakon stravičnog napada u kojem je život izgubio 48-godišnji muškarac, objavio je u ponedjeljak 24ur.com.

Golob je rekao da će mjere biti predstavljene u Državnom zboru, a premijer će parlament također obavijestiti o ostavkama ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara nakon čega će krenuti u potragu za njihovim zamjenama.

Osumnjičenik izlazi pred suca

Podsjetimo, dvoje ministara dalo je ostavku nakon što je 48-godišnjak umro u noći na nedjelju u napadu ispred noćnog kluba u Novom Mestu. Horor je počeo nakon što ga je nazvao sin i rekao da mu prijeti skupina muškaraca.

Nakon što je stigao do mjesta događaja, napala ga je i pretukla skupina Roma. Izgubio je puls i kasnije preminuo, iako su ga djelatnici Hitne pomoći pokušali reanimirati.

Policija je uhitila osumnjičenog 21-godišnjaka koji će tijekom ponedjeljka stići pred istražnog suca. Kazneno je prijavljen za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom, za što je propisana kazna od tri do 15 godina zatvora.

