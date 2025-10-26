Novo Mesto oplakuje ubijenog oca, ministri podnijeli ostavke: 'Nema više mjesta za riječi'

Slovenija tuguje. U nedjelju ujutro, točno u 10 sati, ispred jednog lokala u središtu Novog Mesta započelo je dostojanstveno okupljanje građana u znak sjećanja na tragično preminulog sugrađanina. Na kišnu i sumornu nedjelju, deseci stanovnika zapalili su svijeće i položili cvijeće duž pločnika, stvarajući more svjetlosti i tišine u središtu grada, javlja 24.ur.

Ispred lokala u kojem je 48-godišnjak radio, građani su mu odali počast svijećama, cvjetnim aranžmanima i simbolično postavljenom čašom vina s mineralnom vodom, „brizgancem“.

Gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni izjavio je kako je tragedija duboko potresla cijelu zajednicu i da će „snažno odjeknuti u javnosti“.

„Ovaj događaj jasno pokazuje da Vlada i odgovorni nisu na vrijeme prepoznali niti riješili probleme koji su već dugo prisutni. Ljudi imaju dosta. Ovo je bila kap koja je prelila čašu. I oni u Ljubljani moraju shvatiti da više nema povratka unatrag,“ poručio je Macedoni.

Prema njegovim riječima, policija mora odmah djelovati – i to odlučnije nego dosad. „Ako treba, i vrlo oštrim mjerama moramo pokazati da želimo sigurnost,“ rekao je.

'Nema više mjesta za riječi, vrijeme je za djela'

Macedoni je dodao da rješenja ne mogu dolaziti isključivo od pojedinih ministara, već je nužno da premijer osobno preuzme koordinaciju ili za to imenuje osobu iz svog kabineta.

„Rješenja se moraju tražiti kroz suradnju svih ministarstava, a ne da svatko obrađuje svoj vrt i pokazuje prstom na druge. Nema više mjesta za riječi – ostalo je samo mjesto za djela,“ poručio je gradonačelnik.

Iako smatra da same ostavke neće izravno promijeniti stanje u jugoistočnoj Sloveniji, Macedoni je naglasio da bi one pokazale „ozbiljnu političku kulturu“ i odgovornost.

Ministri Katič i Poklukar podnijeli ostavke

Na konferenciji za medije ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar objavili su da podnose ostavke. Premijer Robert Golob prihvatio je njihovu odluku i razriješio ih dužnosti.

Gradski vijećnik i koordinator građanske inicijative za Dolenjsku Silvo Mesojedec podsjetio je da je čak jedanaest gradonačelnika ranije predlagalo izmjene zakona koje bi barem djelomično riješile sigurnosne probleme u regiji, no ti su prijedlozi, kako kaže, „ostali bez odjeka“. „Bilo bi etično da ministri i premijer priznaju svoj dio odgovornosti i ponude ostavke,“ naglasio je Mesojedec.

Podsjetimo, tragedija koja je potresla Novo mesto dogodila se u subotu oko 2:30 ujutro, kada je 48-godišnji Novomeščanin, aktivan član lokalne zajednice, došao po sina ispred lokala u Rozmanovoj ulici. Njegov sin ga je, prema prvim informacijama, pozvao jer mu je prijetila skupina Roma.

Muškarca je, prema prvim izvješćima, napala skupina pripadnika romske zajednice. Policija je zasad uhitila jednog osumnjičenika, 20-godišnjeg povratnika u kaznena djela. Neslužbeno se doznaje da je upravo on jedini fizički napao muškarca, no policija istražuje mogućnost da je u napad bilo uključeno još osoba.

