Neizreciva bol i svijeće za ubijenog oca... Slike iz Slovenije lome srca

Slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič ponudit će premijeru Robertu Golobu svoju ostavku na sastanku koji je sazvan nakon tragedije u Novom mestu. Sloveniju je potresla vijest da je 20-godišnjak nasmrt pretukao 48-godišnjaka. Zbog ubojstva ispred noćnog kluba u Novom Mestu premijer je sazvao hitan sastanak s ključnim ljudima iz vlade i pravosuđa, piše 24ur.

Ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar i glavni ravnatelj policije Damjan Petrič nisu željeli odgovoriti novinarima na pitanje razmišljaju li i oni o sličnom potezu.

Sastanku prisustvuju i ministar za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Luka Mesec, predsjednik Vrhovnog suda Miodrag Đorđević te, u ime glavne državne tužiteljice Katarine Bergant, njezin zamjenik Boštjan Jeglič.

Ministar Mesec je, izražavajući sućut obitelji žrtve pri dolasku na sastanak, rekao da se to dogodilo „prvi put, posljednji put i nikada više“. Očekuje oštar odgovor Vlade, a ponuđenu ostavku Katič smatra „razumljivom“. „S obzirom na to da su pravosuđe, tužiteljstvo i sudstvo bili neodgovorni“, dodao je.

Reagirao je i predsjednik Vrhovnog suda Đorđević. Kako je rekao, sudstvo je u takvim slučajevima „posljednje u nizu“. „Najprije je potrebna dobra i učinkovita zakonodavnost, zatim je na potezu policija, potom tužiteljstvo, a tek onda sudstvo“, istaknuo je. Na pitanje nosi li sudstvo svoj dio odgovornosti, odgovorio je: „Teško bi bilo govoriti o odgovornosti.“

Premijer Golob očekuje jasne odgovore i konkretne mjere

„Kao predsjednik vlade osjećam najveću dužnost osigurati sigurnost svih građanki i građana Slovenije. Jučerašnji događaj nas je sve potresao. Izražavam iskrenu sućut obitelji preminulog i njegovim bližnjima te solidarnost cijeloj zajednici“, poručio je premijer Golob tijekom noći putem vladinog profila na društvenoj mreži X.

Dodao je da od nadležnih zahtijeva jasne odgovore i konkretne mjere. „Nasilje ne nastaje preko noći. Rađa se u okruženju u kojem kazna ne slijedi djelo, gdje se pravda razvlači i gdje odgovornost gubi značenje“, poručio je Golob.

Nakon sastanka, premijer Golob će se zajedno s nadležnim ministrima uputiti u Novo mesto, gdje će se susresti s lokalnom zajednicom i upoznati s mjerama koje se provode na terenu.