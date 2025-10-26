Horor u Sloveniji: Zvao oca da dođe po njega ispred kluba. Kad je došao, na smrt su ga pretukli

U Novom Mestu došlo je do tučnjave ispred jednog od lokala u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Prema informacijama 24.ur, radilo se o ocu koji je došao po svog sina, no ondje ga je dočekala skupina ljudi, navodno pripadnika romske zajednice, koji su ga napali čim je izašao iz svog automobila. Policija je uhitila osumnjičenog.

Za nedjelju u 10 sati najavljen je prosvjed i paljenje svijeća ispred lokala, a okupljanje je najavila i Gradska općina Novo mesto. Iz Policijske uprave Novo mesto priopćili su da su o događaju, koji se zbio u Rozmanovoj ulici, obaviješteni nešto nakon 2:30 sati. Ozlijeđeni muškarac prevezen je vozilom hitne pomoći u bolnicu, gdje je potvrđeno da ima teške tjelesne ozljede.

Policija i kriminalisti obavili su očevid, osigurali pronađene tragove te nastavljaju s intenzivnom kriminalističkom istragom, prikupljanjem informacija i utvrđivanjem svih okolnosti kaznenog djela protiv života i tijela.

Na temelju intenzivne kriminalističke istrage, novomeški su kriminalisti identificirali 20-godišnjeg osumnjičenika. Danas poslijepodne su ga locirali i priveli. Zbog istrage i prikupljanja informacija koje su još u tijeku, policija zasad ne iznosi više detalja. O svim saznanjima bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

Reagirao slovenski premijer

Nakon napada reagirao je i slovenski premijer. "Nasilje se ne događa preko noći. Rađa se u okruženju gdje kazna ne slijedi čin, gdje se pravda odgađa i gdje odgovornost gubi smisao", napisao je slovenski premijer Robert Golob nakon napada u glavnom gradu Dolenjske.

"Jučerašnji događaj nas je sve potresao“, dodao je, izrazivši iskrenu sućut obitelji i rodbini preminulog te solidarnost s cijelom zajednicom. Budući da kao premijer "osjeća najveću dužnost osigurati sigurnost svih građana Slovenije", od vlasti zahtijeva "jasne odgovore i konkretne mjere".

Golob je sazvao sastanak u uredu premijera za 10 sati, gdje očekuje ministricu pravosuđa Andreju Katič, ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara, ministra rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti Luku Mescu, glavnu državnu odvjetnicu Katarinu Bergant, predsjednika Vrhovnog suda Miodraga Đorđevića i ravnatelja policije Damjana Petriča.

Nakon sastanka, s nadležnim ministrima otputovat će u Novo mesto kako bi se sastao s lokalnom zajednicom i upoznao s mjerama na terenu, najavio je Golob na društvenim mrežama.

Gradonačelnik: 'Romska problematika se pogoršava'

Iz Gradske općine Novo mesto poručili su da oštro osuđuju napad. "Nasilni događaj, nažalost, pokazuje da se romska problematika, na koju gradonačelnici jugoistočne Slovenije i Posavlja već dugo upozoravaju, vidno pogoršava, dok država, iako jedina nadležna za njezino rješavanje, ne poduzima potrebne korake“, objavili su na društvenim mrežama.

Prema njihovim navodima, gradonačelnik Gregor Macedoni u ime građana „koji zaslužuju sigurnost u vlastitoj sredini“ ponovno je zatražio hitnu reakciju države, kako u slučaju nedavnog napada, tako i u pogledu izmjena kaznenog zakonika.

Iz općine dodaju da je gradonačelnik, „nakon događaja koji ponovno otkriva neučinkovito rješavanje sigurnosne problematike od strane države, u stalnom kontaktu s policijom“.

'Premalo se štiti nevine'

Macedoni je upozorio da se previše štiti krive, a premalo nevine, te da jugoistočna Slovenija već ima previše stvarnih žrtava – ljudi s trajnim fizičkim ozljedama, posttraumatskim stresnim poremećajem, a sada nažalost i građanina koji je izgubio život.

"Riječ je o stvarnom pogoršanju sigurnosne situacije u našem dijelu zemlje. Građani s pravom očekuju da će nadležni organi djelovati aktivno i pravedno, kako bi osigurali našu sigurnost, bez obzira na to kojoj etničkoj skupini pripadaju počinitelji kaznenih djela“, zaključio je gradonačelnik.

Prema neslužbenim informacijama, incident se dogodio ispred novomeškog kluba “LokalPatriot”. Mladić je navodno nazvao oca i rekao mu da mu skupina ljudi prijeti te ga zamolio da dođe po njega. Otac, poznati ugostitelj iz Novog Mesta, stigao je pred klub, no čim je izašao iz automobila, skupina muškaraca ga je brutalno pretukla.

Prema svjedočenjima, muškarac je nakratko ostao bez pulsa, no hitna pomoć ga je uspjela reanimirati. Nažalost, njegovo stanje bilo je iznimno teško, a pretečeni muškarac preminuo je nešto prije 22 sata.

