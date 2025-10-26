Pijan proletio kroz crveno, ubio oca, majku i dijete: 'Svašta sam vidio, ali ovo je najjezivije'

U prometnoj nesreći koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju u Beogradu poginule su tri osobe. Na raskrižju ulica Heroja s Košara i Omladinskih brigada poginuli su majka D.K. (1987.), otac B.Ž. (1982.), koji je bio prometni policajac, i njihovo dijete Ž.M. (2016.), piše Nova.rs.

Prema prvim informacijama iz istrage, tragediju je izazvao Nikola Đ., 24-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Upravljajući Audijem bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, velikom je brzinom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i izravno se zabio u vozilo u kojem se nalazila obitelj. S njim je u automobilu bio i suvozač, također državljanin BiH.

Ubio jednu obitelj

Provedenim alkotestiranjem utvrđeno je da je Nikola Đ. u trenutku nesreće imao 1,17 promila alkohola u krvi. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati te će biti kazneno prijavljen za teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa.

Na mjesto događaja odmah su stigle sve hitne službe, no unatoč brzoj intervenciji i naporima liječnika, obitelji nažalost nije bilo spasa. Policija nastavlja s očevidom kako bi utvrdila sve okolnosti ove teške nesreće.

Svjedok nesreće rekao je za Blic da je vozač audija proletio kroz crveno i direktno udario u automobil u kojem se nalazila obitelj. "Vidio sam svašta, ali ovo je nešto najjezivije do sada", kaže potreseni svjedok.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu