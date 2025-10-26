Slovenija na nogama, građani bijesni i u šoku: 'Umro je jedan od nas!'

Slovenija je na nogama, građani bijesni i u šoku, čak dvije ostavke u Vladi! Sve zbog okrutnog ubojstva oca u Novom Mestu koji je pretučen do smrti kada je pokušao zaštiti sina od skupine Roma.

Grad žaluje, jugoistok Slovenije sada čuva specijalna policija, a političari najavljuju da će se napokon suočiti s problemom Roma u tom dijelu zemlje.

Prijatelji i susjedi ubijenog muškarca u Novom Mestu, na mjestu tragedije, opraštaju se od svojeg sugrađana.

"Umro je jedan od nas, kojeg svi poznajemo. Koji je došao po dijete. Naša djeca su ga voljela. Hoćemo li mladima oduzeti pravo na odabir zabave? Grozno. Grozno je", "Kada sam saznao od prijatelja što se dogodilo… nemam riječi kako da objasnim što sam doživio, svu tu tugu i najveću ljutnju. Ali ne ljutnju prema Romima, nego ljutnju prema vodstvu države."

U noći s petka na subotu ispred kafića Lokal Patriot pretučen je 48-godišnji Aleš Šutar. Stigao je na poziv sina kojem je prijetila skupina Roma i zamolio ga da dođe po njega. Čim je stigao, skupina ga je napala.

"Pacijent je dovezen u hitni centar oko dva sata u noći zbog teških ozljeda koje je zadobio u tučnjavi u Novom Mestu. Odmah smo pristupili liječenju pacijenta i premjestili ga na odjel intenzivne terapije zbog iznimno teških ozljeda, od kojih je, nažalost, preminuo", rekao je Bojan Kostić, predstojnik Odjela hitne službe u Novom Mestu.

Policija je uhitila 21-godišnjeg napadača, koji je ranije poznat policiji. Istraga još uvijek traje, a po Novom Mestu su izvjesili plakate s njegovim imenom i fotografijom.

'Svi možemo biti Aco'

Od ubijenog oca ne opraštaju se samo na ulicama, nego i na društvenim mrežama uz poruku - Svi možemo biti Aco.

"Imao je dobru namjeru. Htio je spasiti svoje dijete od nasilja. Svi kao roditelji želimo zaštitu, ali tko bi pomislio da će u takvoj situaciji doći do takvog ishoda? Tiho smo se bojali - Novomeščani, Dolenjci, da će do toga doći", "Da, naravno da se bojimo. Naravno da smo tužni, jer ne znam što će učiniti po tom pitanju. Ja osobno neću ići u taj klub, jer me previše strah."

Zbog svega je u Sloveniji zakazan hitan sastanak Vlade, a ostavke je dalo dvoje ministara. Ostavku cijele vlade zatražila je oporba, bivši premijer Janša najavio je prosvjed ispred parlamenta, a njegov ministar obrane Hojs objavio je snimku drugog napada iz tog kafića, potpirujući već napetu atmosferu.

Slovenska predsjednica zbog tragedije je zatražila izvanrednu sjednicu parlamenta. Političare je pozvala da ne koriste ovaj događaj za obračune ili izražavanje netrpeljivosti, a poslala je i poruku predstavnicima Roma.

"Predstavnici romske zajednice moraju preuzeti odgovornost za svoja postupanja. (...) Nedopustivo je da Romi provode zastrašivanje i nasilje nad lokalnim stanovništvom, što je nažalost ovaj put imalo i najteže posljedice", upozorila je Nataša Pirc Musar.

Romi upozoravaju kako cijela zajednica trpi zbog pojedinaca. "Pozivam cijelu romsku zajednicu jugoistočnog dijela, kao i njihove predstavnike, da se svi aktivno uključe u to da se više ne događaju kriminalna i slična djela", rekao je Jožek Horvat Mut, predsjednik Vijeća romske zajednice Republike Slovenije.

Slovenski premijer najavio je zakonske izmjene, ali i veću prisutnost policije u Novom Mestu. No odgovor nije samo u represiji, pa će se Slovenija morati posvetiti problemima nasilja i netrpeljivosti da se ovako nešto ne ponovi.