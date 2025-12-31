Dječja Nova u Osijeku i modna pista: Legica u bundi zasjenila cijeli trg

Na Trgu Svetog Trojstva u osječkoj Tvrđi u utorak je vladala prava blagdanska čarolija – održan je tradicionalni doček Dječje Nove godine koji je i ove godine okupio brojne obitelji s djecom, ali i bake i djedove željne dobre atmosfere i zajedničkog slavlja.

Uz pjesmu, ples i veselo odbrojavanje, najmlađi Osječani razigrano su ispratili Staru godinu, a središnji dio programa obilježio je nastup Jure Brkljače. Mladi pjevač pobrinuo se za dobru energiju i osmijehe na dječjim licima, a njegov je nastup bio prilagođen upravo obiteljskoj publici i blagdanskom ugođaju.

Događaju se pridružio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, koji je tom prilikom istaknuo kako je Dječja Nova godina postala lijepa i prepoznatljiva tradicija grada na Dravi, naglasivši važnost ovakvih manifestacija koje okupljaju zajednicu i donose radost najmlađima.

I dok su djeca uživala u programu, pažnju fotografa privukle su i brojne Osječanke koje su na doček stigle u stylish zimskim kombinacijama. Posebno su se isticale trendi legice u toplim kaputima, čizmama i modnim dodacima, a jedno lice nije moglo proći nezapaženo – lijepa brineta u sivoj bundici koja je plijenila poglede i dala dodatnu dozu glamura ovom veselom dnevnom slavlju.

Dječja Nova godina u osječkoj Tvrđi još je jednom pokazala kako se uz dobru glazbu, veselje i blagdanski duh mogu spojiti obiteljsko druženje, dječja radost i modna inspiracija – sve u znaku optimističnog ulaska u novu godinu.

Galeriju dnevnog dočeka Nove u Osijeku donosi SiB.net.hr