Karlovčanke ukrale show na dnevnom dočeku: Grad prepun ljepotica u top izdanjima

Dnevni doček Nove godine pretvorio je gradske ulice u pravu pozornicu – fešta je krenula već od jutarnjih sati, a grad je bio prepun nasmijanih ljudi, glazbe i dobre energije. Sunčano vrijeme dodatno je izmamilo Karlovčane na ulice, gdje se slavilo, nazdravljalo i ispraćala 2025. godina u velikom stilu.

Posebnu pažnju, kao i uvijek, privukle su Karlovčanke koje su dnevni doček iskoristile da pokažu svoje najbolje modne kombinacije. Od elegantnih kaputa i trendi čizama, do odvažnih detalja i upečatljivih modnih dodataka – gradom su prošetale prave modne ljepotice.

Atmosfera je bila toliko dobra da je teško bilo odlučiti koja je dama odnijela titulu najbolje sređene na dnevnom dočeku Nove godine. Jedno je sigurno – Karlovac je još jednom pokazao da ima stila, ljepote i razloga za slavlje od ranog jutra.

Galeriju dnevnog dočeka Nove iz Karlovca donosi KAportal.net.hr