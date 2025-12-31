Vatrena drama na Staru godinu! Kombi gorio kao baklja, zagrebački vatrogasci gasili ga pjenom

Na sreću, nitko nije ozlijeđen u požaru kombija koji se dogodio na Staru godinu u Zagrebu. Fotoreporter agencije Pixsell zatekao se na mjestu događaja u trenutku gašenja požara.

Zagrebački vatrogasci pjenom su ugasili buktinju koja je, kako se vidi na fotografijama, u potpunosti progutala kombi vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka. Navodno je u njemu bilo čak osam putnika.

Na fotografijama se vidi kako je prvotno gusti bijeli dim šikljao iz vozila, a kasnije se sve zabijelilo od pjene. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku galerije.