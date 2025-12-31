FREEMAIL
SAMO VESELO /

Ovako slavi Samobor: Građani dočekali Novu godinu u podne, a evo kako se pjevalo i plesalo

Ovako slavi Samobor: Građani dočekali Novu godinu u podne, a evo kako se pjevalo i plesalo
Foto: Marko Prpic/pixsell
1 /24
Samobor je i ove godine dokazao da zna kako se slavi Nova godina – i to već u podne. Na glavnom gradskom trgu okupio se velik broj građana i posjetitelja koji su uz sunčano vrijeme, smijeh i glazbu zajedno ispratili staru i dočekali novu godinu u vedrom raspoloženju.

Za odličnu atmosferu pobrinula se pjevačica Ivana Marić, čiji je nastup rasplesao ubliku svih generacija. Uz poznate hitove i pozitivnu energiju, građani su pjevali, plesali i uživali u opuštenom druženju. Doček u podne još jednom se pokazao kao pun pogodak za obitelji, mlade i starije, koji su godinu željeli započeti u veselju i zajedništvu. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji. 

31.12.2025.
15:21
Hot.hr
Marko Prpic/pixsell
SamoborNova GodinaDoček
Ovako slavi Samobor: Građani dočekali Novu godinu u podne, a evo kako se pjevalo i plesalo