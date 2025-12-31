Kupujete SUV? Ovi auti dominiraju najpoželjnijom kategorijom: 'Pruža osjećaj letećeg tepiha'

Tržište sportskih terenaca, popularnih SUV-ova, nikada nije bilo bogatije i raznovrsnije. Od gradskih kompaktnih modela do prostranih obiteljskih vozila, kupci se suočavaju sa slatkim mukama pri odabiru. Cjenovni razred do 40.000 eura postao je poprište žestoke borbe proizvođača, koji nude impresivne tehnologije, učinkovite motore i bogatu opremu.

Bilo da tražite štedljivi hibrid, potpuno električno vozilo za gradsku vrevu ili provjereni benzinac, ponuda za 2025. godinu donosi ponešto za svakoga. U nastavku donosimo pregled 20 modela koji dominiraju ovom kategorijom.

Električni predvodnici nove generacije

Potpuno električni SUV-ovi postaju sve pristupačniji, a novi modeli donose odličan omjer dometa, performansi i cijene.

Jedan od najiščekivanijih noviteta je Opel Frontera Electric. S početnom cijenom od oko 27.990 eura, ovaj model nudi motor snage 113 KS i bateriju koja osigurava domet od preko 300 kilometara prema WLTP ciklusu. Kasnije se očekuje i verzija s većom baterijom i dometom od 400 km, što Fronteru čini iznimno konkurentnom. Njezin adut je i brzo punjenje koje omogućuje dostizanje 80 posto kapaciteta za samo dvadeset minuta.

Kineski proizvođači također prave velike valove, a BYD Atto 3 se ističe kao jedan od najozbiljnijih igrača. Ovaj električni SUV nudi atraktivan i kvalitetno izrađen interijer, solidnu prostranost i bogatu standardnu opremu. Dostupan je s dvije veličine baterije koje nude domet od 345 do 420 kilometara. Iako njegove vozne dinamike nisu vodeće u klasi, udobnost i praktičnost čine ga odličnim izborom za obitelji koje prelaze na struju.

Za one koji traže provjerenu europsku značku, tu je Škoda Elroq, kompaktni električni SUV čija se početna cijena također očekuje ispod 40.000 eura. Temeljen na Volkswagenovoj MEB platformi, Elroq obećava procijenjeni maksimalni domet do čak 580 kilometara, što ga stavlja uz bok znatno skupljim modelima i čini ga jednim od najočekivanijih vozila godine.

Volvo EX30 unosi premium osjećaj u segment kompaktnih električnih SUV-ova. S početnom cijenom koja se smjestila unutar našeg budžeta, EX30 nudi minimalistički skandinavski dizajn, impresivne performanse i napredne sigurnosne sustave po kojima je Volvo poznat. Unatoč kompaktnim dimenzijama, pametno iskorišten prostor čini ga praktičnim izborom za grad.

Kia Niro EV nastavlja svoj uspjeh kao iznimno praktičan i učinkovit električni crossover. S dometom od preko 460 km, prostranom kabinom i vodećim jamstvom u industriji, Niro EV je razuman i pouzdan izbor. Njegov prepoznatljiv dizajn i bogata oprema čine ga jednim od najkompletnijih paketa na tržištu.

Hibridna rješenja za svestranost i učinkovitost

Hibridni pogoni predstavljaju idealan kompromis između tradicionalnih motora i potpune elektrifikacije.

Nissan Qashqai već je godinama jedan od stupova klase, a najnovija generacija podiže ljestvicu profinjenim iskustvom vožnje i visokokvalitetnom kabinom. Njegov jedinstveni e-Power hibridni sustav nudi iznimno nisku potrošnju goriva, dok prtljažnik od 479 litara i prostrana stražnja klupa zadovoljavaju sve obiteljske potrebe.

Južnokorejski dvojac, Hyundai Kona Hybrid i Kia Sportage Hybrid, nastavlja dominirati tržištem. Druga generacija Kone donijela je značajan napredak u prostranosti i kvaliteti interijera, a učinkoviti hibridni pogon čini je odličnim svestranim vozilom. S druge strane, Kia Sportage plijeni pažnju svojim hrabrim dizajnom, prostranom kabinom i izvanrednom vrijednosti za novac. Nudi se u hibridnoj i plug-in hibridnoj verziji, pružajući izvrsnu ekonomičnost.

Blizanac Sportagea, Hyundai Tucson Hybrid, nudi sličan pobjednički paket tehnologije i učinkovitosti, ali s drugačijim dizajnerskim pristupom. Njegov futuristički izgled i prostrana, udobna kabina čine ga jednim od najpoželjnijih obiteljskih SUV-ova, a uglađeni hibridni pogon osigurava niske troškove vožnje.

Naravno, nijedan popis hibrida nije potpun bez Toyote. Toyota Corolla Cross najveći je i najpraktičniji Toyotin mali SUV, koji nudi prostranost, pouzdanost i iznimno niske troškove održavanja. Hibridni pogon pete generacije osigurava agilnost, a reputacija marke jamči bezbrižno vlasništvo.

Renault Captur E-Tech dokazuje da hibridna tehnologija može biti dostupna i u manjem paketu. Ovaj stilski gradski crossover koristi napredni "full hybrid" sustav koji omogućuje čestu vožnju na struju, smanjujući potrošnju u gradskim uvjetima na minimum. Pametna rješenja poput klizne stražnje klupe čine ga iznenađujuće praktičnim.

Za one koji traže zabavu u vožnji, Ford Puma s blagim hibridnim pogonom je odličan izbor. Njegov agilni ovjes i precizan upravljač čine svaku vožnju užitkom, dok inovativni "MegaBox" u prtljažniku nudi dodatni, vodootporni prostor za odlaganje.

Provjereni klasici: Benzinski i dizelski motori

Unatoč elektrifikaciji, klasični motori s unutarnjim izgaranjem i dalje imaju svoje vjerne poklonike.

Škoda Kodiaq istinski je div u ovoj kategoriji, nudeći nevjerojatnu prostranost i praktičnost. Dostupan u verziji s pet ili sedam sjedala, Kodiaq u petosjednoj konfiguraciji nudi čak 910 litara prtljažnog prostora. Iako je velik, agilan je i staložen u vožnji, a činjenica da je i dalje dostupan s dizelskim motorima čini ga rijetkom zvjerkom na tržištu.

Novi Volkswagen Tiguan nastavlja tradiciju svog prethodnika kao svestran i kvalitetan obiteljski SUV. S vrhunskom kvalitetom izrade, prostranom kabinom i najnovijom tehnologijom, Tiguan se nameće kao mjerilo klase. Nudi širok raspon učinkovitih benzinskih i dizelskih motora.

Za vozače koji cijene stil i vrhunski osjećaj u vožnji, Mazda CX-30 predstavlja gotovo luksuznu alternativu. Njegov elegantan dizajn i kabina ispunjena visokokvalitetnim materijalima ostavljaju dojam znatno skupljeg vozila. Nudi dinamično i zabavno iskustvo vožnje koje će zadovoljiti i zahtjevnije vozače.

Cupra Formentor unosi sportski duh u svijet SUV-ova. Njegov oštar dizajn i dinamične vozne osobine izdvajaju ga iz mase. Snažni turbo-benzinski motori i odlično podešen ovjes čine ga izborom za one kojima je užitak u vožnji na prvom mjestu.

Peugeot 3008 i dalje je jedan od najatraktivnijih modela u klasi zahvaljujući svom prepoznatljivom dizajnu i inovativnom i-Cockpit interijeru. Uz udobnu vožnju i ponudu učinkovitih PureTech benzinskih motora, 3008 je sofisticiran i moderan izbor.

Na kraju, tu je i Volkswagen T-Cross, zreo i promišljen gradski SUV. Iako je najmanji Volkswagenov terenac, iznenađuje pametnim rješenjima poput klizne stražnje klupe. Njegov učinkoviti 1.0-litreni turbo motor više je nego dovoljan za većinu potreba.

Dacia Duster ostaje prvak isplativosti. Najnovija generacija donosi ogroman iskorak u dizajnu, kvaliteti i tehnologiji, zadržavajući pritom nevjerojatno pristupačnu cijenu. S opcijom 4x4 pogona, Duster je i dalje jedan od najsposobnijih terenaca u ovom cjenovnom rangu.

Za one kojima je udobnost apsolutni prioritet, Citroën C5 Aircross je bez premca. Zahvaljujući ovjesu s progresivnim hidrauličkim graničnicima i Advanced Comfort sjedalima, pruža osjećaj 'letećeg tepiha', dok tri zasebna stražnja sjedala nude iznimnu prilagodljivost.

Ključ je prepoznati vlastite prioritete

Sve u svemu, izbor SUV-a do 40.000 eura u 2025. godini nudi rješenja za gotovo svaki ukus i potrebu. Od naprednih električnih modela koji najavljuju budućnost do svestranih hibrida i pouzdanih benzinaca, ključ je u prepoznavanju vlastitih prioriteta i odabiru vozila koje će najbolje odgovarati vašem životnom stilu.