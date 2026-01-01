FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVNE USPOMENE /

Ljudi podijelili najneugodnije obiteljske fotografije: Neke bi vas mogle dobro nasmijati

Ljudi podijelili najneugodnije obiteljske fotografije: Neke bi vas mogle dobro nasmijati
Foto: Reddit
Danas, 1. siječnja, obilježavamo Novu godinu, ali i Svjetski dan obitelji – dan posvećen zajedništvu, bliskosti i trenucima koje dijelimo s najdražima. Upravo je to savršna prilika da zavirimo u stare obiteljske albume, prisjetimo se djetinjstva i nasmijemo se uspomenama koje vrijeme nije izbrisalo. Na popularnoj Reddit stranici r/AwkwardFamilyPhotos korisnici gotovo svakodnevno dijele svoje najneugodnije, ali i najsmješnije obiteljske fotografije - one koje su istovremeno neobične, šarmantne i nevjerojatno zabavne. Povodom Svjetskog dana obitelji, izdvojili smo 20 najboljih fotografija koje će vas sigurno dobro nasmijati i podsjetiti da su upravo nesavršenosti ono što obiteljske uspomene čini posebnima.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.1.2026.
7:02
Lorena Motik
Reddit
ObiteljSvjetski DanFotografijeSmijeh
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIVNE USPOMENE /
Ljudi podijelili najneugodnije obiteljske fotografije: Neke bi vas mogle dobro nasmijati