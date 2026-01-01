Ljudi podijelili najneugodnije obiteljske fotografije: Neke bi vas mogle dobro nasmijati
Danas, 1. siječnja, obilježavamo Novu godinu, ali i Svjetski dan obitelji – dan posvećen zajedništvu, bliskosti i trenucima koje dijelimo s najdražima. Upravo je to savršna prilika da zavirimo u stare obiteljske albume, prisjetimo se djetinjstva i nasmijemo se uspomenama koje vrijeme nije izbrisalo.
Na popularnoj Reddit stranici r/AwkwardFamilyPhotos korisnici gotovo svakodnevno dijele svoje najneugodnije, ali i najsmješnije obiteljske fotografije - one koje su istovremeno neobične, šarmantne i nevjerojatno zabavne. Povodom Svjetskog dana obitelji, izdvojili smo 20 najboljih fotografija koje će vas sigurno dobro nasmijati i podsjetiti da su upravo nesavršenosti ono što obiteljske uspomene čini posebnima.