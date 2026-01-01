Snimke iz zraka oduzimaju dah: Jelena Rozga napravila spektakl u Sarajevu

Sarajevo je dočekalo 2026. godinu u velikom stilu, a centralni događaj, na trgu ispred Vječne vatre, bio je koncert Jelene Rozge. Popularna hrvatska pjevačica svojim energičnim nastupom zaslužila je naziv glavne zvijezde novogodišnjeg slavlja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Prije nego što je Jelena Rozga zauzela pozornicu, atmosferu su zagrijali sastavi Divanhana i pjevač Dženan Lončarević, koji su svojim izvedbama oduševili prisutne. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.