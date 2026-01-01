FREEMAIL
freemail
TISUĆE LJUDI /

Snimke iz zraka oduzimaju dah: Jelena Rozga napravila spektakl u Sarajevu

Snimke iz zraka oduzimaju dah: Jelena Rozga napravila spektakl u Sarajevu
Foto: Armin Durgut/pixsell
1 /14
Sarajevo je dočekalo 2026. godinu u velikom stilu, a centralni događaj, na trgu ispred Vječne vatre, bio je koncert Jelene Rozge. Popularna hrvatska pjevačica svojim energičnim nastupom zaslužila je naziv glavne zvijezde novogodišnjeg slavlja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Prije nego što je Jelena Rozga zauzela pozornicu, atmosferu su zagrijali sastavi Divanhana i pjevač Dženan Lončarević, koji su svojim izvedbama oduševili prisutne. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji. 

1.1.2026.
11:16
Hot.hr
Armin Durgut/pixsell
Jelena RozgaSarajevoNova Godina
