Spektakularni vatromet iznad Zagreba: Nebo zablistalo u svim mogućim bojama

Veselo uz pjesmu i ples, Zagrepčanke i Zagrepčani te njihovi gosti ušli su u novu 2026. godinu na dočeku koji je Grad organizirao na Trgu bana Josipa Jelačića, a gradonačelnik Tomislav Tomašević poželio je svima sretnu Novu godinu.

Program dočeka Nove godine na središnjem zagrebačkom trgu počeo je u 19.30 sati nastupom Idem, uslijedili su Luzeri, Elemental a od 23.30 nastupio je Dubioza kolektiv koji je svojim pjesmama razgalio publiku i uveo u 2026.

Na dočeku im se pridružio i gradonačelnik Tomašević te je svim sugrađankama i sugrađanima te gostima Zagreba čestitao Novu 2026. godinu. Kroz večer, program dočeka vodila je Martina Validžić, novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca. Doček Nove godine na središnjem zagrebačkom trgu je tradicionalan, a organizirali su ga Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba.

Spektakularni vatromet

U večernjim satima, na Silvestrovo, pa sve do dolaska na proslavu Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića, gradonačelnik Tomašević tradicionalno je obišao Prihvatilište za beskućnike Crvenog križa, te dežurne službe - Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada i Policijsku upravu zagrebačku.

U Zagrebu se doček Nove godine organizirao i na adventskim lokacijama - doček je bio organiziran na Zrinjevcu te Ledenom parku, klizalištu na Trgu kralja Tomislava, gdje se moglo i doslovno uklizati u Novu 2026..

Na Europskom trgu Zagrepčanima i gostima svirao je britanski The Brand New Heavies, band koji je obilježio globalnu acid-jazz i funk scenu, a glazbeni program nastavljen je i iza ponoći.

U galeriji pogledajte kako je izgledao spektakularni vatromet koji je nad metropolom blistao u raznim bojama