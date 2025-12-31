Vratila se u Zagreb i napravila show: Pogledajte atmosferu s dočeka s Prijovićkom!

Zagreb je u popodnevnim satima bio epicentar dobre zabave i pozitivne energije, a za sve je bila zaslužna Aleksandra Prijović (30) koja je na dnevnom dočeku Nove godine u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma priredila pravi glazbeni spektakl. Koncert je započeo u 14 sati, no atmosfera je ključala i prije prvih taktova, dok su se posjetitelji okupljali kako bi godinu ispratili uz omiljenu pjevačicu.

Od prve pjesme Prijović je osvojila publiku – velesajmom su se širili osmijesi, mobiteli su bili podignuti u zrak, a euforija je rasla iz minute u minutu. Njezini obožavatelji pjevali su u glas, plesali i neumorno pratili svaki stih, stvarajući atmosferu koja je više nalikovala večernjem koncertu nego dnevnom dočeku.

"Dobar dan, dragi moji. Hvala vam što ste došli da zajedno ispratimo 2025. i zagrijemo se za Novu godinu. Lijepe uspomene vežu me uz Zagreb, u kojem sam imala šest predivnih koncerata u Areni. Veselim se što sam opet s vama, posebno jer je riječ o nastupu koji je drukčiji i donosi nešto novo", poručila je Aleksandra publici.

Posebnu dimenziju cijelom događaju dala je raskošna produkcija koja je Paviljon 5 Zagrebačkog velesajma u potpunosti transformirala u impresivan koncertni ambijent. Više od 700 četvornih metara LED ekrana, dinamične vizualne instalacije i pažljivo osmišljen vizualni narativ pratili su svaki trenutak nastupa, stvarajući snažan audio-vizualni doživljaj koji je nadilazio klasičan koncertni format.

Ovaj nastup imao je i poseban emotivni značaj jer je riječ o prvom Aleksandrinom koncertu u Zagrebu nakon višemjesečne pauze tijekom koje je rodila svoje drugo dijete. Publika ju je dočekala s oduševljenjem, a sama pjevačica nije skrivala zahvalnost i sreću zbog povratka na pozornicu.

Podsjetimo, prije pauze Aleksandra Prijović ispisala je povijest zagrebačke glazbene scene rasprodavši čak šest koncerata u Areni Zagreb, čime je postala apsolutna rekorderka po broju održanih nastupa u tom prostoru. Dnevni doček na Velesajmu još je jednom potvrdio da je njezina popularnost i dalje na vrhuncu te da je publika s nestrpljenjem dočekala njezin povratak.