Ulice Zagreba postale su pista za visoku modu: Ovoliko ljepotica na jednom mjestu rijetko se viđa

Ulice Zagreba postale su pista za visoku modu: Ovoliko ljepotica na jednom mjestu rijetko se viđa
Foto: Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf
1 /24
U posljednjoj špici 2025. godine, glavni grad Hrvatske bio je ispunjen veselim druženjima, ljubavlju i, naravno, odličnom zabavom. Grad je bio okićen u prazničnom duhu, a svi su bili u savršenim izdanjima, od glave do pete.

Zagreb se na Silvestrovo pretvorio u epicentar radosti, a u ulicama, trgovima i kafićima osjetila se energija koja je obećavala nezaboravan početak nove godine. Središte grada bilo je ispunjeno smijehom, glazbom i sretno podignutim čašama, dok su mladi i stari zajedno slavili kraj jedne i početak druge godine.

Kako je sve izgledalo i tko se pojavio - pogledajte u našoj galeriji. 

1.1.2026.
9:56
Hot.hr
Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf
ZagrebšpicaNova Godina
Ulice Zagreba postale su pista za visoku modu: Ovoliko ljepotica na jednom mjestu rijetko se viđa