Od Zagreba do Dubrovnika: Evo kako se slavilo i tko je sve zabavljao ljude u najluđoj noći

Veselo uz pjesmu i ples, Zagrepčanke i Zagrepčani te njihovi gosti ušli su u novu 2026. godinu na dočeku koji je Grad organizirao na Trgu bana Josipa Jelačića, a gradonačelnik Tomislav Tomašević poželio je svima sretnu Novu godinu.

Program dočeka Nove godine na središnjem zagrebačkom trgu počeo je u 19,30 sati nastupom Idem, uslijedili su Luzeri, Elemental a od 23,30 nastupio je Dubioza kolektiv koji je svojim pjesmama razgalio publiku i uveo u 2026.

U Zagrebu se doček Nove godine organizirao i na adventskim lokacijama - doček je bio organiziran na Zrinjevcu te Ledenom parku, klizalištu na Trgu kralja Tomislava, gdje se moglo i doslovno uklizati u novu 2026. godinu.

Na Europskom trgu Zagrepčanima i gostima svirao je britanski The Brand New Heavies, band koji je obilježio globalnu acid-jazz i funk scenu, a glazbeni program nastavljen je i iza ponoći.

U Dubrovniku Dino Merlin, Jakov Jozinović i Hiljson Mandela

Dubrovčani i njihovi gosti u 2026. godinu ušli su na Stradunu uz koncert Dina Merlina te vatromet, valcer i zdravicu pjenušcem, a okupljenom mnoštvu čestitao je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Prema podacima službene aplikacije za broj posjetitelja u povijesnoj jezgri, bilo oko 16,5 tisuća. Uz Dina Merlina, na dubrovačkom dočeku nastupili su i Jakov Jozinović te Hiljson Mandela.

U Rijeci Big CroDance Party

Najposjećeniji organizirani doček nove 2026. godine u Rijeci priređen je na Korzu, uz Big CroDance Party, a u ponoć je građanima čestitku uputila gradonačelnica Iva Rinčić. Big CroDance Party okupio je izvođače koji su obilježili hrvatsku scenu devedesetih - Indiru Forzu, grupu ET, Simpliciju, Sennu M, Ilana Kabilja i Alku Vuicu. Glazbeni program na Korzu počeo je oko 22 sata, a predviđeno je da traje do dva sata.

U Splitu Baby Lasagna, Željko Bebek i Vanillaz

Uz veliki vatromet i pjesmu građani Splita i njihovi gosti na Rivi su dočekali Novu godinu koju im je čestitao gradonačelnik Tomislav Šuta poželjevši im puno zdravlja, uspjeha, ljubavi i zajedništva. Tamo je program namijenjen svim generacijama započeo u 21.30 sati energičnim nastupom Baby Lasagne, izvođača koji je u kratkom vremenu postao jedno od najzanimljivijih imena domaće i međunarodne scene. Njegov prepoznatljiv zvuk, iskrena energija i snažan nastup bio je idealan uvod u noć u kojoj se slave promjene i novi počeci.

Publiku je potom zabavljao Željko Bebek, pjevač čije su pjesme obilježile mnoge generacije i koje se i danas pjevaju s istom strašću kao i prije nekoliko desetljeća. Netom nakon ponoći ritam je dodatno podigao Vanillaz. Svojim elektroničkim zvukom Rivu je pretvorio u veliki plesni podij i publiku poveo u prve sate Nove godine.

Bosutski Bećari u Vinkovcima, Pejaković u Vukovaru

Vinkovčani su dočekali novu 2026. godinu na Trgu bana Josipa Šokčeviča, a brojne vesele i razdragane građane zabavljao je tamburaški sastav Bosutski Bećari.

Točno u ponoć građanima Vinkovaca je sretnu Novu godinu poželio gradonačelnik Josip Romić poručivši kako je 2025. bila godina velikih ulaganja u razvoj grada na Bosutu, a takva će biti i 2026. godina. U susjedom Vukovaru doček je organiziran na Trgu Republike Hrvatske uz nastup Zlatka Pejakovića.

Škoro u Osijeku

Uz brojne dočeke u ugostiteljskim objektima i svojim domovima Osječani su Novu 2026. godinu dočekali i na Trgu Vatroslava Lisinskog, u povijesnoj gradskoj jezgri Tvrđi.

Glazbenim nastupima građane su zabavljali osječki band Kit Karson te Miroslav Škoro, a točno u ponoć građanima je novogodišnju čestitku uputio osječki gradonačelnik Ivan Radić, poželjevši im puno sreće, zdravlja i mira u 2026. godini.

U Slavonskom Brodu pjevala je Crvena jabuka, tko je bio u Zadru, Bjelovaru i Čakovcu i kako je izgledalo slavlje u svim hrvatskim gradovima pogledajte u našoj galeriji.