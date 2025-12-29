Planirate kupiti auto? Učinite to odmah! Stiže poskupljenje kakvo Europa još nije vidjela

Do kraja godine ostalo je još vrlo malo, a mnogi proizvođači automobila 2025. i 2026. pamtit će kao iznimno zahtjevno razdoblje. Iako je Europska unija nedavno popustila pritiscima i omogućila nastavak prodaje vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem i nakon 2035., to ne znači olakšanje za kupce.

Naprotiv – Bruxelles nastavlja s politikom koja će nova vozila učiniti znatno skupljima.

Ako razmišljate o kupnji novog automobila, stručnjaci upozoravaju da je sada možda posljednji trenutak prije novog vala poskupljenja, jer će se već tijekom 2026. cijene u prosjeku povećati za oko 2.000 eura, javlja motor.es.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sigurnosni propisi koji podižu cijene

Jedan od glavnih razloga rasta cijena su novi, stroži sigurnosni zahtjevi koji stupaju na snagu 7. srpnja 2026. Od tog datuma svi novoregistrirani automobili – uključujući i modele koji su već u prodaji – morat će imati dodatnu sigurnosnu opremu.

Među obveznim sustavima nalaze se tzv. „crna kutija” za bilježenje podataka o nesrećama, inteligentni ograničivač brzine (ISA), kao i napredniji senzori i kamere za sustave pomoći vozaču. To uključuje automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka i biciklista, stalni nadzor pažnje vozača te upozorenje na nenamjerno napuštanje prometne trake kod vozila s hidrauličnim servo-upravljačem.

Dio tih sustava već je obvezan od 2024. godine, no 2026. donosi dodatne zahtjeve, uključujući i konstrukcijske promjene vozila – primjerice proširenu zonu zaštite glave pješaka u slučaju sudara.

I mali automobili bit će skuplji

Proizvođači će nove troškove morati prenijeti na kupce. Procjenjuje se da će dodatni trošak po vozilu iznositi između 1.000 i 2.500 eura, što predstavlja oko 10 posto povećanja cijene isključivo zbog sigurnosnih zahtjeva.

To znači da poskupljenja neće zaobići ni najpovoljnije modele na tržištu, poput Dacije Spring ili SEAT Ibize.

U nekim slučajevima proizvođači bi mogli smanjiti ponudu verzija pojedinih modela kako bi zadržali konkurentnost, dok je potpuno ukidanje modela zasad manje vjerojatan scenarij.

Proizvođači žure rasprodati postojeće zalihe

Automobilske marke obično odgađaju uvođenje novih sustava do posljednjeg trenutka, pa se trenutačno pokušavaju riješiti vozila proizvedenih prema starim pravilima.

Cijene zasad neće drastično pasti, ali je moguće ostvariti određene popuste, posebno kroz pregovore s prodavateljima.

Pojedini proizvođači, poput Volkswagena, već koriste agresivnije prodajne strategije kako bi povećali godišnje prodajne brojke, jer bi u suprotnom ta vozila ušla u statistiku sljedeće godine i opteretila poslovne rezultate.

Euro 7 donosi dodatne troškove od kraja 2026.

Na sve to nadovezuje se i nova norma Euro 7, koja stupa na snagu 29. studenoga 2026. za novo homologirana vozila, a godinu dana kasnije i za sve nove registracije. Riječ je o dodatnom pooštravanju emisijskih pravila za sve vrste pogona.

Prema novim pravilima, tehnički pregledi mjerit će i količinu čestica koje izlaze iz ispušnog sustava, s posebnim naglaskom na one veće od 10 nanometara. Uz to, proizvođači će morati jamčiti dugotrajniji rad sustava za obradu ispušnih plinova – katalizatora, SCR sustava s AdBlueom ili filtra čestica.

Minimalni zajamčeni vijek trajanja tih sustava iznosit će 160.000 kilometara ili osam godina, dok gornja granica može dosegnuti deset godina ili 200.000 kilometara, ovisno o stupnju degradacije. Ako mjerenja pokažu da emisije prelaze dopuštene vrijednosti, komponenta će se morati zamijeniti.

Nova pravila i za električne automobile

Euro 7 donosi obveze i za električna te plug-in hibridna vozila. Ona će morati dokazati da nakon pet godina ili 100.000 kilometara zadržavaju najmanje 80 posto kapaciteta baterije, odnosno 72 posto nakon osam godina ili 160.000 kilometara.

Osim toga, uvode se i ograničenja emisija čestica nastalih trošenjem guma i kočnica. Za električna vozila granica iznosi 3 mg/km, dok za hibride, plug-in hibride i vozila s klasičnim motorima vrijedi limit od 7 mg/km.

POGLEDAJTE VIDEO Gdje je zapela električna utopija? Najavljena revolucija doživjela u Hrvatskoj pravi fijasko