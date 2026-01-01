Glavni razlog zbog kojeg ste odbijali električne aute više ne postoji: Pomiču se granice

Strah od dometa, nekada najveća prepreka za kupnju električnog vozila, polako postaje stvar prošlosti. Zahvaljujući napretku u tehnologiji baterija i izvanrednoj aerodinamičkoj učinkovitosti, današnji električni automobili nude slobodu kretanja usporedivu s benzinskim i dizelskim konkurentima.

Dok prosječni novi električni automobil danas s lakoćom prelazi 400 kilometara, na tržištu se ističu pravi maratonci koji pomiču granice i najavljuju budućnost u kojoj će zaustavljanje radi punjenja biti rijetkost, a ne nužnost.

Pregledali smo tržište i donosimo vam popis šesnaest modela za 2025. i 2026. godinu koji se ističu svojim impresivnim dometom, nudeći ponešto za svaki ukus i potrebu, od luksuznih limuzina i prostranih SUV vozila do robusnih pick-up kamioneta.

Apsolutni vladar i luksuzni pratitelji

Na samom vrhu, kao neprikosnoveni prvak, nalazi se Lucid Air Grand Touring. Ova američka luksuzna limuzina postavlja standarde s nevjerojatnim dometom od čak 830 kilometara prema strogim EPA mjerenjima. Tajna leži u kombinaciji masivne baterije od 118 kWh i vrhunske učinkovitosti koja nadmašuje čak i Tesline perjanice. Lucid Air nije samo automobil s najvećim dometom; to je i izlog napredne tehnologije i beskompromisnog luksuza.

Odmah iza njega smjestio se Mercedes-Benz EQS 450+. Nakon nedavnog redizajna, Mercedesova električna S-klasa sada nudi do 770 kilometara dometa (WLTP) zahvaljujući optimiziranoj bateriji od 118 kWh i izuzetno niskom koeficijentu otpora zraka. EQS ostaje sinonim za tihu, udobnu i tehnološki naprednu vožnju, idealnu za duga putovanja autocestom.

Ljubitelje sportskih performansi oduševit će obnovljeni Porsche Taycan. U svojoj osnovnoj izvedbi s pogonom na stražnje kotače i većom baterijom Performance Battery Plus, Taycan sada nudi do 677 kilometara dometa. Porsche je uspio ne samo povećati domet za više od trećine u odnosu na prethodni model, već i značajno ubrzati punjenje, čime dokazuje da električna mobilnost i sportska vožnja idu ruku pod ruku.

Revolucija u svijetu pick-upova i SUV vozila

Svijet radnih i avanturističkih vozila također doživljava električnu transformaciju. Chevrolet Silverado EV RST pravi je div s procijenjenim dometom od 740 kilometara. S golemom baterijom od čak 205 kWh, ovaj električni kamionet ne samo da može obavljati teške poslove, već i služiti kao mobilni izvor energije za kućanske aparate ili čak cijelo kućanstvo tijekom nestanka struje.

Start-up tvrtka Rivian nastavlja impresionirati s modelima Rivian R1T i R1S. Opremljeni s Max baterijskim paketom, ovaj pick-up i SUV s tri reda sjedala nude domet od oko 675, odnosno 660 kilometara. Rivian se pozicionirao kao idealan izbor za avanturiste koji trebaju vozilo sposobno za terensku vožnju bez kompromisa po pitanju dometa i praktičnosti.

Među velikim SUV-ovima ističe se i BMW iX xDrive50, koji svojim odvažnim dizajnom i luksuznom unutrašnjošću nudi i sjajan domet od preko 630 kilometara (WLTP). BMW iX spaja premium materijale, inovativnu tehnologiju i prostranost s performansama koje ga čine jednim od najpoželjnijih električnih SUV-ova na tržištu.

Uz bok iX-u stiže i potpuno novi BMW iX3, temeljen na inovativnoj "Neue Klasse" platformi. Ovaj model obećava revoluciju u segmentu s predviđenim dometom do čak 800 kilometara (WLTP), postavljajući nove standarde za učinkovitost i tehnologiju u klasi premium SUV-ova srednje veličine.

Za obitelji koje trebaju još više prostora, tu je Kia EV9. S dometom do 563 kilometra i opcijom sa sedam sjedala, EV9 je praktičan, prostran i tehnološki napredan obiteljski automobil.

Prvaci učinkovitosti i popularnosti

Tesla, kao pionir masovne elektrifikacije, i dalje drži snažnu poziciju. Tesla Model S Long Range ostaje klasik s dometom od oko 650 kilometara, kombinirajući prepoznatljive performanse s pristupom nenadmašnoj mreži Supercharger punionica. Njegov manji brat, redizajnirani Tesla Model 3 Long Range, nudi do 620 kilometara, čime potvrđuje status jednog od najprodavanijih i najpoželjnijih električnih automobila na svijetu.

Volkswagen s modelom ID.7 Pro S cilja na masovno tržište i nudi elegantnu limuzinu s dometom do 700 kilometara. S prostranom unutrašnjošću i naglaskom na udobnosti, ID.7 je stvoren za duga obiteljska putovanja. U kategoriji učinkovitosti briljira Hyundai Ioniq 6, čiji aerodinamični dizajn omogućuje domet do 580 kilometara iz baterije od 77.4 kWh, postavljajući mjerila u klasi.

Budućnost je stigla

Na listu se ugurao i niz novih igrača koji će uskoro stići na ceste. Audi A6 e-tron, temeljen na novoj PPE platformi, obećava domet do 745 kilometara i ultrabrzo punjenje. Skandinavski dizajn i tehnologiju donosi Polestar 3, SUV koji u izvedbi s jednim motorom i velikom baterijom cilja na domet od oko 700 kilometara.

Kao dokaz da veliki domet postaje dostupan i u cjenovno pristupačnijim segmentima, tu je Chevrolet Equinox EV. S procijenjenih 513 kilometara, ovaj kompaktni SUV nudi izvanrednu vrijednost za novac i pokazuje smjer u kojem se kreće masovno tržište.

Popis ovih šesnaest modela jasno pokazuje da je električna revolucija u punom jeku. Domet više nije ograničavajući faktor, već područje u kojem proizvođači neprestano pomiču granice. S tehnologijama poput solid-state baterija koje su na pomolu, budućnost donosi još veće domete, brže punjenje i potpunu slobodu kretanja na struju.