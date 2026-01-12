Nisu skidali ruke jedni s drugih: Ovi parovi su pokazali kako izgleda romantika u Hollywoodu

Mnogi poznati ovogodišnje Zlatne globuse posjetili su sami, no neki su odlučili crvenim tepihom prošetati u društvu svojih partnera. U Beverly Hilton Hotelu u Beverly Hillsu, gdje je održana 83. dodjela, pažnju su privukli brojni poznati glumački parovi.

Od strastvenih pogleda do usklađenih modnih kombinacija, ovi parovi su pokazali kako se glamur i ljubav mogu savršeno spojiti na crvenom tepihu. Amal i George Clooney, Leighton Meester i Adam Brody, Selena Gomez i Benny Blanco, Ashton Kutcher i Mila Kunis, samo su neki od poznatih koji su crvenim tepihom prošetali u paru.

Bilo da su veterani Hollywooda ili mlade zvijezde u usponu, ovi poznati parovi dokazali su da ljubav i glamur idu ruku pod ruku, čineći ovaj event još sjajnijim i nezaboravnijim, a koji su sve poznati parovi prisustvovali istom, pogledajte u našoj galeriji.