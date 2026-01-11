Bome hrabro: Djevojka navukla klizaljke i izašla na zaleđeno jezero!

Portal eMedjimurje donosi najnovije fotografije prave zimske razglednice. Unatoč niskim temperaturama i snijegu, koji je prekrio obalu i šetnice, marina je u nedjelju bila ispunjena šetačima koji su odlučili slobodno vrijeme provesti na otvorenom. Toplo odjeveni mještani i posjetitelji polako su se kretali uz obalu najvećeg umjetnog jezera Dubrava, uživali na svježem zraku i uživali u prizorima koje rijetko viđamo.

Snijeg je marini dao poseban, gotovo bajkovit ugođaj, a mnogi su iskoristili priliku za fotografiranje, laganu rekreaciju ili jednostavno opuštenu šetnju u dobrom društvu. Ipak, jedna djevojka hrabro je stala na zaleđeno jezero u klizaljkama.

Zavirite u fotogaleriju i pogledajte kako snježni pokrivač mijenja uobičajeni izgled šetnice.

Podsjetimo, tijekom dana i na zagrebačkom jezeru Jarun poneki su poželjeli "isprobati" led, roditelji su čak puštali djecu da stanu na let što su snimili i fotoreporteri Pixsella. Iz Grada Zagreba su reagirali i ponovili upozorenje da ne hodaju po zaleđenim površinama jezera, rijeka ili potoka. I zagrebački vatrogasci poslali su upozorenje i naveli: "Izlazak na zaleđene vodene površine poput jezera, rijeka, potoka, bara ili ribnjaka izuzetno je opasan. Nikada nemojte pretpostaviti da je led dovoljno debeo da izdrži vašu težinu. Iako može izgledati čvrsto, led je često neujednačene debljine, a posebno je tanji dalje od obale. Kada led popusti, to se događa gotovo trenutno, bez ikakvog upozorenja. Pad u ledenu vodu izaziva šok od hladne vode, koji dovodi do nekontroliranog disanja, gubitka snage i ozbiljnih poteškoća, čak i kod snažnih i iskusnih plivača. Rizik od hipotermije je vrlo visok i može imati smrtne posljedice. Zapamtite: nijedan led nije potpuno siguran. Ne riskirajte!"