Ovaj Ferrari star 70 godina prodaje se za vrtoglav iznos: Razlog je nevjerojatan
Svijet kolekcionara klasičnih automobila uskomešao se zbog vijesti o prodaji jednog od povijesno najznačajnijih Ferrarijevih trkaćih automobila. Riječ je o modelu 250 GT LWB Berlinetta iz 1956. godine, poznatijem pod nadimkom "Tour de France", koji se nudi po cijeni od 11,5 milijuna funti, odnosno oko 13,5 milijuna eura. Ovaj automobil nije samo rijedak primjerak inženjerske izvrsnosti, već i legenda s besprijekornom trkaćom poviješću koja ga čini jedinstvenim.