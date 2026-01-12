FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UMJETNOST NA KOŽI /

Ovo su najupečatljivije tetovaže Angeline Jolie: Od budističkih mantri do latinskih izreka

Ovo su najupečatljivije tetovaže Angeline Jolie: Od budističkih mantri do latinskih izreka
Foto: Chase Rollins/pa Images/profimedia
Angelina Jolie (50) poznata je po svojim kultnim ulogama u filmovima poput Lara Croft: Tomb Raider i Maleficent.
1 /22
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Angelina Jolie (50) poznata je ne samo po glumačkim ulogama već i po svojim jedinstvenim tetovažama koje svaka imaju posebno značenje. Na nedavnoj premijeri filma Couture u Rimu, glumica je ponovno privukla pažnju otkrivši svoje tetovaže na leđima, koje su dugo bile skrivene. Svaka tetovaža odražava njezine životne vrijednosti, ljubav prema obitelji i duhovna uvjerenja. U ovoj galeriji donosimo pregled njezinih najzanimljivijih tetovaža i priče koje stoje iza njih.

12.1.2026.
7:15
Hot.hr
Image Press/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Angelina JolieTetovažeTetoviranje
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UMJETNOST NA KOŽI /
Ovo su najupečatljivije tetovaže Angeline Jolie: Od budističkih mantri do latinskih izreka