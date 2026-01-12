Ovo su najupečatljivije tetovaže Angeline Jolie: Od budističkih mantri do latinskih izreka

Angelina Jolie (50) poznata je ne samo po glumačkim ulogama već i po svojim jedinstvenim tetovažama koje svaka imaju posebno značenje. Na nedavnoj premijeri filma Couture u Rimu, glumica je ponovno privukla pažnju otkrivši svoje tetovaže na leđima, koje su dugo bile skrivene. Svaka tetovaža odražava njezine životne vrijednosti, ljubav prema obitelji i duhovna uvjerenja. U ovoj galeriji donosimo pregled njezinih najzanimljivijih tetovaža i priče koje stoje iza njih.