Hrvate zaludjela ljepotom, a o njenom hitu s Eurovizije svi su brujali: Albina danas vodi drugačiji život

Albina Grčić (26) je mlada glazbenica nove generacije. Glazbom se bavi od malih nogu – svirala je klavir, pjevala u školskim zborovima i natjecanjima, a prve ozbiljne korake napravila je u talent showovima. Nakon toga uslijedio je glazbeni uspon – 2021. godine Albina pobjeđuje na Dori s pjesmom „Tick-Tock“ i postaje hrvatska predstavnica na Euroviziji u Rotterdamu. Iako se nije plasirala u finale, pjesma je postala veliki hit, a ona je postala prepoznatljivo ime hrvatske pop scene.

Posljednjih godina se sve više okreće duhovnoj glazbi i vlastitim vrijednostima. U brojnim intervjuima je otvoreno govorila o važnosti vjere u svom životu te je započela suradnju s vokalno-instrumentalnim sastavom Veritas Aeterna. Time je napravila zaokret u svom umjetničkom izrazu, usmjerivši se prema sakralnoj i inspirativnoj glazbi. Što se tiče njezinog privatnog života, ranije je bila u višegodišnjoj vezi s nogometašem Ivanom Ćalušićem. Nakon prekida, ljubav je pronašla s drugim nogometašem, Markom Čovom, s kojim je vezu potvrdila 2024. godine.