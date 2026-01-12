FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OKRENULA SE VJERI /

Hrvate zaludjela ljepotom, a o njenom hitu s Eurovizije svi su brujali: Albina danas vodi drugačiji život

Hrvate zaludjela ljepotom, a o njenom hitu s Eurovizije svi su brujali: Albina danas vodi drugačiji život
Foto: Sandra Simunovic/pixsell
Albina Grčić hrvatska je pjevačica, a svoj talent pokazala je još kao djevojčica. Pohađala je glazbenu školu te svirala klavir.
1 /18
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Albina Grčić (26) je mlada glazbenica nove generacije. Glazbom se bavi od malih nogu – svirala je klavir, pjevala u školskim zborovima i natjecanjima, a prve ozbiljne korake napravila je u talent showovima. Nakon toga uslijedio je glazbeni uspon – 2021. godine Albina pobjeđuje na Dori s pjesmom „Tick-Tock“ i postaje hrvatska predstavnica na Euroviziji u Rotterdamu. Iako se nije plasirala u finale, pjesma je postala veliki hit, a ona je postala prepoznatljivo ime hrvatske pop scene.

Posljednjih godina se sve više okreće duhovnoj glazbi i vlastitim vrijednostima. U brojnim intervjuima je otvoreno govorila o važnosti vjere u svom životu te je započela suradnju s vokalno-instrumentalnim sastavom Veritas Aeterna. Time je napravila zaokret u svom umjetničkom izrazu, usmjerivši se prema sakralnoj i inspirativnoj glazbi. Što se tiče njezinog privatnog života, ranije je bila u višegodišnjoj vezi s nogometašem Ivanom Ćalušićem. Nakon prekida, ljubav je pronašla s drugim nogometašem, Markom Čovom, s kojim je vezu potvrdila 2024. godine.

12.1.2026.
6:03
Hot.hr
Sandra Simunovic/pixsell
Albina GrčićGlazbenicaPjevačicaEurosongDuhovna Glazba
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OKRENULA SE VJERI /
Hrvate zaludjela ljepotom, a o njenom hitu s Eurovizije svi su brujali: Albina danas vodi drugačiji život