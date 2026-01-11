Bila je na dijeti da postane model, a onda je odustala i pokrenula revoluciju svojim oblinama

Nizozemska manekenka Jill Kortleve (32) postala je simbol tihe revolucije koja posljednjih nekoliko godina mijenja strogo definirane kanone ljepote u svijetu visoke mode. Njezina pojava na pistama najprestižnijih modnih kuća označila je prekretnicu i unijela nadu da inkluzivnost nije samo prolazni trend, već stvarna i prijeko potrebna promjena. Od debitantice koja se borila s nesigurnostima do jedne od najtraženijih manekenki današnjice, njezin put inspiracija je mnogima.