Bila je na dijeti da postane model, a onda je odustala i pokrenula revoluciju svojim oblinama

Foto: Alexander Mcqueen Via Bestimage/bestimage/profimedia
Rođena u Heerlenu na jugoistoku Nizozemske, Jill Kortleve odrastala je devedesetih godina, u eri koju je sama opisala kao "vjerojatno najtoksičnije godine u modi".
Nizozemska manekenka Jill Kortleve (32) postala je simbol tihe revolucije koja posljednjih nekoliko godina mijenja strogo definirane kanone ljepote u svijetu visoke mode. Njezina pojava na pistama najprestižnijih modnih kuća označila je prekretnicu i unijela nadu da inkluzivnost nije samo prolazni trend, već stvarna i prijeko potrebna promjena. Od debitantice koja se borila s nesigurnostima do jedne od najtraženijih manekenki današnjice, njezin put inspiracija je mnogima.

11.1.2026.
20:55
Hot.hr
Profimedia
Plus Size ManekenkaChanelModa
