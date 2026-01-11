Je li čudovište iz Loch Nessa stvarno? 'Nakon ovog znanstvenog otkrića to je vjerojatno'

Stoljetna legenda o čudovištu koje vreba u mračnim, hladnim dubinama škotskog jezera Loch Ness ponovno je uzburkala svjetsku javnost.

Dok su generacije entuzijasta i skeptika raspravljale o mutnim fotografijama i nepouzdanim svjedočanstvima, znanost je uglavnom odmahivala rukom, smatrajući priču o Nessie tek simpatičnim folklorom. Međutim, nedavno znanstveno otkriće, i to na posve neočekivanom mjestu, udahnulo je novi život jednoj od najtrajnijih svjetskih misterija.

Istraživači sa Sveučilišta u Bathu objavili su studiju koja sugerira da je postojanje stvorenja nalik prapovijesnom gmazu u slatkovodnom jezeru, protivno svim dosadašnjim uvjerenjima, zapravo "vjerojatno", piše BBC.

U galeriji saznajte detalje o revolucionarnom otkriću.