RAZOTKRIVANJE MISTERIJE /

Je li čudovište iz Loch Nessa stvarno? 'Nakon ovog znanstvenog otkrića to je vjerojatno'

Je li čudovište iz Loch Nessa stvarno? 'Nakon ovog znanstvenog otkrića to je vjerojatno'
Foto: Shutterstock
Ključni dokaz možebitnog postojanja Nessie ne dolazi iz maglovitih škotskih visoravni, već iz srca današnje Saharske pustinje u Maroku. U koritu nekadašnjeg riječnog sustava, starog stotinu milijuna godina, paleontolozi su otkrili fosilizirane ostatke malih plesiosaura.
1 /24
Stoljetna legenda o čudovištu koje vreba u mračnim, hladnim dubinama škotskog jezera Loch Ness ponovno je uzburkala svjetsku javnost.

Dok su generacije entuzijasta i skeptika raspravljale o mutnim fotografijama i nepouzdanim svjedočanstvima, znanost je uglavnom odmahivala rukom, smatrajući priču o Nessie tek simpatičnim folklorom. Međutim, nedavno znanstveno otkriće, i to na posve neočekivanom mjestu, udahnulo je novi život jednoj od najtrajnijih svjetskih misterija.

Istraživači sa Sveučilišta u Bathu objavili su studiju koja sugerira da je postojanje stvorenja nalik prapovijesnom gmazu u slatkovodnom jezeru, protivno svim dosadašnjim uvjerenjima, zapravo "vjerojatno", piše BBC.

U galeriji saznajte detalje o revolucionarnom otkriću.

11.1.2026.
11:06
Antonela Ištvan
Shutterstock
čudovište Iz Loch NessaFosilNessieKosturLoch NessMisterija
