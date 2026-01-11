Na skijama kao riba u vodi: Zašto su Dianini skijaški odmori bili spektakl? Ovo su njena najbolja izdanja

Princeza Diana bila je strastvena i iznimno elegantna skijašica, poznata po vedrim i opuštenim pojavljivanjima na snježnim padinama, ponajviše u Klostersuu u Švicarskoj i Lechu u Austriji. Upravo ondje često su je pratili sinovi, prinčevi William i Harry, a njezina skijaška izdanja postala su simbol modne estetike devedesetih godina..

Diana je na skijama djelovala prirodno i samouvjereno, a ljubav prema Alpama razvila je još u tinejdžerskim godinama, kada je jedno vrijeme radila kao sobarica u planinskom odmaralištu. Godišnja skijaška putovanja s djecom postala su joj omiljena tradicija i jedan od rijetkih trenutaka istinske slobode, zbog čega je u očima javnosti dodatno učvrstila imidž 'narodne princeze'.

Princeza Diana slovila je za vrlo vještu skijašicu, a njezin stil na snijegu bio je jednako zapažen kao i njezine kraljevske modne kombinacije. Nosila je jarke jakne, neon pufere, sportske krojeve i zrcalne skijaške naočale, čime je postala prava modna ikona zimskih sportova. Njezina odvažna i šarena skijaška moda utjecala je na trendove diljem svijeta i i danas se smatra prepoznatljivim simbolom 90-ih.

Upravo su snimke s žičara i skijaških staza, na kojima se smije i igra s Williamom i Harryjem, ali i one ranije s princom Charlesom i šogoricom Fergie, ženom muževog brata Andrewa, obišle svijet i pokazale Dianu u njezinom najopuštenijem izdanju.

Za princezu Dianu skijanje nije bilo samo sport ili razonoda. Ono je postalo važan dio njezine javne slike, simbol ljubavi prema djeci, slobode i pristupačnosti. Na snijegu je bila daleko od protokola i titula – bila je majka, žena i ikona stila, upravo onakva kakvu ju je javnost najviše voljela.