Vrište upozorenja, a pogledajte prizore s Jaruna: Ljudi hodaju jezerom, a led puca...

Iako su zagrebački vatrogasci prije nekoliko dana upozorili građane da ne hodaju po zaleđenim površinama jezera, rijeka ili potoka, prizori sa zagrebačkog Jaruna u nedjelju pokazuju da se mnogi toga ne pridržavaju.

Fotoreporteri Pixsella snimili su građane koji su sunčanu, ali i hladnu nedjelju, odlučili provesti uz i na Jarunu. Dok su se jedni odlučili za kavu i čašicu razgovora pod suncem, drugi su krenuli u rekreaciju, a bilo je i onih koji su se okušali na ledu jarunskog jezera.

Mnogi od njih su na led poveli djecu, iako se na nekim fotografijama jasno vidi kako je led počeo pucati.

Građanima se savjetuje da ne hodaju, ne kližu i ne igraju se na ledu i drže kućne ljubimce podalje od zaleđenih površina. Isto tako, savjetuje se roditeljima da razgovaraju s djecom i objasne im opasnosti igranja na ledu koji se može slomiti u trenutku.

"Izlazak na zaleđene vodene površine poput jezera, rijeka, potoka, bara ili ribnjaka izuzetno je opasan. Nikada nemojte pretpostaviti da je led dovoljno debeo da izdrži vašu težinu. Iako može izgledati čvrsto, led je često neujednačene debljine, a posebno je tanji dalje od obale. Kada led popusti, to se događa gotovo trenutno, bez ikakvog upozorenja. Pad u ledenu vodu izaziva šok od hladne vode, koji dovodi do nekontroliranog disanja, gubitka snage i ozbiljnih poteškoća, čak i kod snažnih i iskusnih plivača. Rizik od hipotermije je vrlo visok i može imati smrtne posljedice. Zapamtite: nijedan led nije potpuno siguran. Ne riskirajte!", poručili su iz Vatrogasne postrojbe Zagreb.