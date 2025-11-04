EVO KAKO IZGLEDA /

Zarađuje milijune, obožava estetske zahvate, a zovu je 'majkom iz pakla': Ovo je Yolanda Hadid

Foto: Nj/backgrid Uk/profimedia
Yolanda Hadid (61), bivša nizozemska manekenka, postala je poznata kroz reality show The Real Housewives of Beverly Hills, gdje je prikazana kao majka planetarno popularnih kćeri Gigi (30) i Belle Hadid (29). Brakovi s Mohamedom Hadidom i Davidom Fosterom završili su razvodom, a kasnije je bila u vezi s Josephom Jingolijem. Poznata je po strogomodgoju djece, zbog čega ju je javnost kritizirala, nazivajući je "majkom iz pakla". 

4.11.2025.
7:03
Hot.hr
Anthony Behar/ddp Usa/profimedia
Yolanda HadidBella HadidGigi Hadid
