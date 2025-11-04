Zarađuje milijune, obožava estetske zahvate, a zovu je 'majkom iz pakla': Ovo je Yolanda Hadid

Yolanda Hadid (61), bivša nizozemska manekenka, postala je poznata kroz reality show The Real Housewives of Beverly Hills, gdje je prikazana kao majka planetarno popularnih kćeri Gigi (30) i Belle Hadid (29). Brakovi s Mohamedom Hadidom i Davidom Fosterom završili su razvodom, a kasnije je bila u vezi s Josephom Jingolijem. Poznata je po strogomodgoju djece, zbog čega ju je javnost kritizirala, nazivajući je "majkom iz pakla".