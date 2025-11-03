Svi su se okretali za ovom ljepoticom: Zgodna dama očarala Osječane

Početak studenog donio je pravi jesenski ugođaj u središte Osijeka, a sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane na šetnju promenadom uz Dravu. Mnogi su bili odjeveni u udobne sportske kombinacije, spremni iskoristiti lijep dan za rekreaciju. Dok su neki trčali ili vozili bicikle, drugi su se opuštali u laganoj šetnji, uživali u kavi na terasama u ugodnom društvu. Dašak zanimljive atmosfere zabilježio je portal SiB!