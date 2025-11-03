Na gala večeri pjevačica šokirala izdanjem: Pojavila se skoro u potpunosti gola

U srcu Los Angelesa, u impresivnom prostoru Los Angeles County Museum of Art, održava se jedno od najupečatljivijih društvenih događanja godine – LACMA Art+Film Gala 2025. Ova gala večer spaja svijet umjetnosti i filma, a ove godine u fokusu su vizije dvoje iznimnih stvaralaca: umjetnice Mary Corse, koja više od šest desetljeća istražuje svjetlo, percepciju i materiju, te filmaša Ryana Cooglera, čija je kreativnost oblikovala suvremeno kino.

Među zvijezdama koje su privukle najviše pažnje ove godine našle su se Doja Cat, Salma Hayek, Elle Fanning, Cindy Crawford i njezina kći Kaia Gerber te mnogi drugi. U nastavku pogledajte u kakvim su se izdanjima svjetske zvijezde pojavile na crvenom tepihu.