Pogledajte kako se tulumarilo u Zadru: Šarmantnu plavokosu damu teško je bilo ne zamijetiti

Event A’mare Disco Fevera privuklo je velik broj posjetitelja. Uz Eter Band i DJ-a Antu Dujića koji ondje nastupili 31. listopada, gosti su plesali cijelu večer, što je vidljivo i na fotografijama portala eZadar. Restoran A’mare bio je popunjen do kraja, a sljedeći Disco Fever održat će se 28. studenog, kada nastupa grupa Denis & Denis. Karte će uskoro biti puštene u prodaju.

Zavirite u našu galeriju i pogledajte atmosferu.