AUUU /

Pogledajte kako se tulumarilo u Zadru: Šarmantnu plavokosu damu teško je bilo ne zamijetiti

Pogledajte kako se tulumarilo u Zadru: Šarmantnu plavokosu damu teško je bilo ne zamijetiti
Foto: Hotel A'mare/ezadar
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Event A’mare Disco Fevera privuklo je velik broj posjetitelja. Uz Eter Band i DJ-a Antu Dujića koji ondje nastupili 31. listopada, gosti su plesali cijelu večer, što je vidljivo i na fotografijama portala eZadar. Restoran A’mare bio je popunjen do kraja, a sljedeći Disco Fever održat će se 28. studenog, kada nastupa grupa Denis & Denis. Karte će uskoro biti puštene u prodaju.

Zavirite u našu galeriju i pogledajte atmosferu. 

3.11.2025.
9:39
Hot.hr
Hotel A'mare/ezadar
EzadarKlubZabavaEvent
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AUUU /
Pogledajte kako se tulumarilo u Zadru: Šarmantnu plavokosu damu teško je bilo ne zamijetiti